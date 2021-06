BEURRE FRAIS

La tradition voulait que le jour de la Saint Jean, les jeunes filles fassent leur premier beurre et ce jour-là on leur offrait le moule à beurre qui leur servirait durant toute leur vie. Un beurre frais fait maison pour se rappeler les gestes d’antan. Pus le beurre sera pressé, plus fin il sera et mieux il se conservera !

*Le linge utilisé pour presser le beurre doit être au préalable, lavé au savon non parfumé et rincé sans adoucissant avant de le sécher.

**Ne pas jeter le liquide jaunâtre extrait lors de la pression, il sera utilisé dans une pâte à crêpes.

***Entre chaque pressage se laver les mains au marc de café et non au savon. Le marc de café a un pouvoir dégraissant et ôte les odeurs de plus il laisse les mains très douces !

Les ingrédients :

De la crème fraîche

1 linge propre genre étamine, toile à beurre ou même un mouchoir*

Verser la crème dans un saladier et le déposer 1 h avant de commencer dans le réfrigérateur. Au batteur, au fouet ou à la fourchette battre la crème, il est important de la battre toujours dans le même sens. La crème va se transformer en crème fouettée puis en crème Chantilly puis un amalgame de petits grains jaunes va se former et se transformer en « grumeaux ». Alors arrêter de battre. Placer ces grumeaux dans le linge* et le fermer tel un baluchon. Presser le linge pour extraire un liquide jaune**. Presser jusqu’à obtenir une pâte homogène. Puis arrêter, laisser la boule à T° ambiante et attendre 10 min avant de recommencer 5 fois*** ceci pendant 1h. Plus le beurre est pressé plus, mieux il se conserve et plus il est « fin ». Au bout d’1h sortir le beurre du linge et le placer dans un moule en le pressant pour qu’il adhère au moule. Le placer au frais. Après démoulage le plier dans un papier sulfurisé et pour le conserver un peu plus l’enfermer dans un bocal en verre.

Belle cuisine à tous, régine