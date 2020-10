BEURRES AROMATISES

Des beurres à tartiner à l’apéritif, en accompagnement de crudités, au gouter ; à faire fondre sur des viandes, des légumes, des poissons, des crêpes ; des beurres à cuisiner…

Ingrédients :

1 c à s de beurre ramolli mais pas fondu

Version salée,

Sel et poivre

½ c à s d’herbes et/ou plantes aromatiques finement ciselées

Ou

½ c à s de moutarde

Ou

½ c à s d’ail épluché et finement émincé

Ou

½ c à s de cornichon haché

Ou

½ c à s de saumon fumé haché

Version sucrée,

½ c à s de chocolat noir râpé

Ou

½ c à s de confiture

Ou

½ c à s de sucre vanillé1 p de sel, 1 p de poivre.

Version salée. Amalgamer ensemble beurre et l’ingrédient choisi, saler et poivrer et amalgamer encore. Laisser reposer au frais au moins 1 h avant de s’en servir.

Version sucrée. Amalgamer ensemble beurre et l’ingrédient choisi. Laisser reposer au frais au moins 1 h avant de s’en servir.

Belle cuisine à tous,