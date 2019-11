Bio des Coteaux, confitures, sirops et autres gourmandises à Durfort-Lacapelette

Durfort-Lacapelette, France

Production et transformation artisanale et bio pour Cécile Steinbach avec Bio des Coteaux . Le bio c’est une évidence pour Cécile qui a toujours respecté la nature et notamment celle qui l’entoure sur sa ferme dans le Tarn et Garonne. Près de Durfort- Lacapelette, Cécile cultive ses fruits et ses légumes. Peu de terre, mais beaucoup de diversité de cultures. Elle prépare ses confitures et ses sirops dans son grand chaudron en cuivre!

Cécile Steinbach sur sa ferme et dans l'atelier de fabrication à Durfort-Lacapelette Copier

Bio des Coteaux: onfiture en préparation pour Cécile Steinbach © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des sirops pour Bio des Coteaux à Durfort-Lacapelette dans le Tarn et Garonne © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des bois, des haies, des taillis sur les coteaux du Quercy, près de Durfort -Lacapelette, ou Cécile Steinbach vit et travaille. Elle transforme les produits de son jardin et de son verger et les commercialise le plus localement possible. Pour les fruits il y a, suivant les saisons, des poires, des cerises, des figues, des pêches, des abricots, des prunes, des melons.

Pour les légumes: tomates, aubergine, poivrons, courgettes, courges ail, oignon, échalotes. On n’oublie pas les plantes aromatiques : thym, sarriette, lavande, romarin, mélisse, sauge.

Balade dans le verger et le jardin, et dégustation! Copier