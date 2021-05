L’association pétales de rose et amandes est merveilleuse. Un gâteau idéal à l’heure du thé !

BISCUIT à la ROSE et aux AMANDES

L’association pétales de rose et amandes est merveilleuse. Un gâteau idéal à l’heure du thé ! Les pétales de roses peuvent être remplacés par 1 c à s d’eau de rose. L’association pétales de roses et amandes est merveilleuse. Il est préférable de réduire les amandes en poudre soi-même juste avant de les utiliser en farine ainsi la saveur est préservée.

Le temps de repos est OBLIGATOIRE ainsi le parfum des pétales déchirés vont se mélanger à la pâte

*Les proportions et temps de cuisson sont donnés pour 1 moule individuel ; pour un moule familial (8 personnes) de 26 cm multiplier les proportions par 8 et cuire 1 h.

Par personne*:

1 c à s rase de yaourt nature

2 c à s rases de farine + 1 p de sel

1 c à s rase de poudre d’amandes

1 c à s d’amandes effilées

2 c à s rases de sucre

3 c à s de pétales de rose

¾ c à s d’huile

2 c à s d’œuf battu

½ c à c de levure chimique.

Pour graisser le moule, du beurre ou du papier sulfurisé.

Pour le décor, quelques pétales de rose et quelques amandes effilées.

Déchirer les pétales en petits morceaux. Mélanger tous les ingrédients sauf la levure jusqu’à obtenir une pâte homogène, laisser reposer au moins 30 min afin que le parfum des pétales se mélange à la pâte. Graisser le moule. Incorporer la levure. Verser dans le moule, enfourner sans préchauffage. Cuire 20 min Th 5 (150°) pour 1 moule individuel*. Laisser refroidir dans le four avant de démouler. Décorer et…déguster.

Belle cuisine à tous, régine