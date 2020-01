Biscuiterie l'Oie Gourmande en Ariège, à Saint Girons

L'Oie gourmande : biscuiterie artisanale et bio, 4 rue du Bourg à St Girons.

Saint-Girons, France

A St Girons, 4 rue du Bourg, dans la biscuiterie l’Oie Gourmande.Elle a été crée en 2012 par Martin et Amélie. A leurs côtés il y a aujourd’hui une équipe composée de 4 personnes. Martin , le créateur a une formation de boulanger et dès le départ il fait le choix du bio, du vrac, et du développement durable pour cette structure artisanale. Dans la boutique, des cookies citron-chocolat, des triangles figue-noisette, des macarons à l’amande, des palets ariégeois. Mais quels sont les premiers gâteaux qui ont été mis au point au tout début de la biscuiterie? C’est Martin qui nous explique

Martin, créateur de la biscuiterie l'Oie Gourmande à Saint Girons Copier

Martin, créateur de la biscuiterie l'Oie Gourmande à Saint Girons © Radio France - Emmanuelle Wiener

Éthique et gourmandise pour la biscuiterie l’Oie Gourmande de St Girons. Beaucoup de valeurs défendues par Martin et son équipe dans cette biscuiterie artisanale. Elle a d’ailleurs une double certification: Agriculture Biologique , mais aussi Nature et Progrès. Les détails avec Martin.

Ethique et gourmandise pour la biscuiterie l'Oie Gourmande. Copier

Biscuits bios avec ou sans gluten © Radio France - Emmanuelle Wiener

Prendre soin des salariés, mais aussi de l’environnement et donc de la santé des consommateurs ; c’est une démarche globale pour la biscuiterie l’Oie Gourmande de St Girons, en Ariège, rue du Bourg. Quand on prend en compte tous les choix de cette petite entreprise,est-ce qu’on peut parler de biscuits engagés???? La réponse de Martin, le créateur de la biscuiterie

Des biscuits "engagés" Copier

Biscuits sucrés et salés, mais aussi caramel à tartiner, , brioches, , viennoiseries : tout en bio, vendu en vrac : c’est la biscuiterie l’Oie Gourmande , en Ariège à St Girons. Les projtes : la création d'une SCOP (Une Société coopérative et participative). C'est bien sur Martin qui va nous en parler, mais avant cela il nous explique l’importance des produits locaux dans les matières premières utilisées pour la confection des gâteaux

Produits locaux et projet de SCOP pour la biscuiterie l'Oie Gourmande à Saint Girons Copier

A St Girons, rue du Bourg © Radio France - Emmanuelle Wiener

Des biscuits à retrouver à la boutique , 4 rue du bourg à st Girons. Mais aussi sur le marché de la commune chaque samedi. Si vous n'êtes pas en Ariège, sachez que ces petits gâteaux sont également en vente dans de nombreuses Biocoop de Toulouse et de la région (Fenouillet, Tournefeuille, Portet sur Garonne). Ils sont aussi dans différentes épiceries : Le Récantou (rue des 7 Troubadours à Toulouse) ou encore le drive Tout Nu (toujours dans la région toulousaine, à Beauzelle).