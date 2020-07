Bœuf aux écrevisses

Une recette encore meilleure si réchauffée !

Avec les restes des écrevisses et les « ratagnes » préparer une bisque.

Si vous n’avez pas d’écrevisses, faites cette recette avec des langoustines ou des grosses crevettes roses.

D’écraser les gousses d’ail avec leur peau permet un épluchage plus facile.

Par personne :

1 oignon pelé et émincé

2 gousses d’ail écrasées, épluchées, puis émincées

½ courgette épluchée, épépinée et détaillée en morceaux

150 g de bœuf à braiser détaillé en fins morceaux

Sel et poivre

1 c à s de vinaigre de cidre

1 c à c de beurre clarifié ou autre

6 écrevisses (vivantes si possible)

Dans une cocotte, chauffer le beurre et y faire dorer oignon, ail et courgette puis ajouter la viande et remuer. Ajouter le vinaigre et le poivre et remuer. Ajouter de l’eau à hauteur, couvercler et cuire 15mn à feu doux. Ajouter les écrevisses, couvercler et cuire 10 mn (elles doivent être bien rouges). Les retirer, détacher les queues et réserver le reste. Décortiquer les queues, ne garder que la chair et la réserver mais ne pas jeter les « ratagnes ». Couper les queues en morceaux, les ajouter au bœuf et mélanger. Chauffer à feu très bas et si besoin ajouter un peu d’eau. Ajouter le sel et remuer puis servir bien chaud.

Belle cuisine à tous, Régine