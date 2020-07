Bœuf en gelée

Une recette idéale pour utiliser les restes de viande cuite ! A proposer lors d’un brunch, d’un pique-nique, en entrée ou en plat.

Par personne :

1 c à s de gelée en poudre

1 louche de viande de bœuf cuite et coupée en tout petits morceaux (ou hachée) 1 carotte épluchée, coupée en rondelle et cuite

Facultatif quelques noix pour le décor+ de la vinaigrette bien relevée

Préparer la gelée comme indiqué par le fabricant. Passer le moule choisi sous l’eau froide puis y verser la moitié de la préparation de la gelée, répartir la viande et la moitié des carottes. Enfin dessus verser le reste de la préparation de la gelée. Une fois la préparation bien refroidie, placer au réfrigérateur 2 à 3 h. Démouler, dresser sur un plat, décorer avec les reste des carottes et les noix et servir avec la vinaigrette.

Belle cuisine à tous, Régine