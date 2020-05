Boulettes de Maïs aux petits légumes (Soupe)

Boulettes de Maïs aux petits légumes

En vérité il s’agit d’une soupe à déguster chaude ou froide. Le plus difficile dans cette recette c’est d’obtenir une pâte à la bonne texture, humide et compacte à la fois. Texture qui se vérifiera lors de la cuisson.

Lors du façonnage, pour ne pas que les boulettes collent aux doigts, les tremper (les doigts !) dans un bol d’eau froide.

Pour tous ceux qui donnent du maïs à leur poule, un bon conseil : ne prenez pas ce maïs pour cuisiner !

Les grains de maïs secs peuvent être remplacés par des flocons de maïs ou des grains de maïs cuits mais…ce ne sera pas la même chose…

Par personne :

2 louches de légumes de saison, lavées, émincés

1 louche de grains de Maïs secs (maïs pour popcorn)

1 c à s d’herbes aromatiques finement ciselées

De l’huile pour la friture

Sel et poivre

Facultatif, 1 c à s de fécule

La veille, passer les grains sous l’eau puis mettre à tremper 24 h. Le lendemain, cuire 2 h dans 2 fois le volume d’eau, égoutter (mais ne pas jeter l’eau, elle servira pour les légumes) puis mixer. La pâte obtenue ne doit pas être dure et si c’est le cas ajouter un peu d’eau de cuisson et si par hasard, elle était trop molle ajouter de la fécule dans les 2 cas, elle doit être un peu humide et compacte. Saler. Poivrer. Mélanger. Ajouter les herbes et bien amalgamer. Façonner les boulettes et les disposer sur un plat, réserver.

Mettre les légumes dans le faitout où a cuit le maïs, saler et poivrer, ajouter 2 hauteurs d’eau et cuire jusqu’à ce que les légumes soient à votre convenance.

Pendant ce temps, chauffer l’huile dans une casserole puis y frire les boulettes (peu à la fois), les sortir et les déposer sur un linge ou un papier absorbant.

Servir les légumes en soupe, dessus déposer les boulettes (froides ou chaudes), saupoudrer avec quelques herbes et déguster !

À demain, belle cuisine à tous, Régine