Boulettes de porc aux herbes

Les boulettes, faciles à réaliser, à transporter et à…déguster ! Ces boulettes peuvent être préparées avec du veau. Servir chaudes, tièdes ou froides, avec de la salade, une sauce tomate, des tomates fraîches, une purée…

*A chacun ses herbes aromatiques, l’important est de ne pas « mélanger » des saveurs qui se contrarient. Par exemple, les saveurs anisées (aneth, agastache, céleri, etc.) et les saveurs fortes (thym, serpolet, marjolaine, etc.). Privilégier de mélanger les saveurs de même famille ou d’utiliser une seule herbe !

**Il est préférable de ciseler les herbes plutôt que de les hacher ce qui ferait « sortir » de l’amertume.

Par personne :

2 c à s de porc haché

Sel et poivre

1 c à c d’herbes aromatiques fraîches*

1 c à c d’huile pour la cuisson

Ciseler** les herbes et les réserver. Dans un saladier, mettre la viande, le sel, le poivre et les herbes et bien mélanger. Laisser mariner au moins 1 h au frais (mais pas au froid).

Façonner la viande en boulettes en prenant soin de bien les presser pour qu’elles se tiennent. Chauffer l’huile dans une poêle et y faire dorer les boulettes à feu vif puis baisser la flamme et les cuire 15 mn en les faisant rouler de temps en temps afin qu’elles cuisent plus uniformément.

Belle cuisine à tous, Régine