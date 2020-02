Brin de Ferme, magasin de producteurs locaux à Saint Sulpice La Pointe dans le Tarn

En novembre 2019, 5 producteurs du Tarn ont choisi de s’associer pour créer un lieu qui permet de faire toutes ses courses en étant sûr de choisir des produits locaux. Des fruits à la viande, en passant par le fromage, les vins, les jus de fruits ou le miel: il y a plus de 1000 produits référencés à Brin de Ferme. Nous sommes à Saint Sulpice La Pointe, avenue des Terres Noires. Bonne ambiance...

Brin de Ferme à Saint Sulpice La Pointe dans le Tarn avec des producteurs et des clients Copier

Brin de Ferme, magasin de producteurs locaux à Saint Sulpice La Pointe © Radio France - Emmanuelle Wiener

Les fromages de Brin de Ferme à saint Sulpice La Pointe © Radio France - Emmanuelle Wiener

Le magasin Brin de Ferme, à Saint Sulpice La Pointe est une adresse idéale pour faire vos courses (produits frais et d’épicerie) en circuit court. Il est né de l’union de 5 producteurs tarnais qui ont voulu proposer leur produits , ceux qu’ils cultivent ou transforment pas loin de Saint Sulpice La Pointe. C’est une façon de mettre en valeur leur travail et leur savoir faire. Lorsqu'on souhaite faire ses courses en circuit court, il faut parfois aller dans plusieurs endroits pour trouver différents produits.L'idée de Brin de ferme est donc de réunir tous les produits dans un même magasin. Du coup, pour le consommateur, tout est plus simple .

Brin de Ferme, magasin de producteurs locaux dans le Tarn Copier

Brin de Ferme, un magasin c’est donc dans le Tarn , Avenue des Terres Noires.