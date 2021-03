BRIOCHES ou CORNUES pour bouquets des Rameaux

BRIOCHES ou CORNUES

Les CORNUES sont des brioches en forme d’Y. C’est la brioche traditionnelle des Rameaux, le jour des plantes et le jour des jours nouveaux, le passage de l’hiver à l’été.

Pour obtenir des brioches plus légères, pétrir une seconde fois, toujours en soulevant la pâte pour emprisonner de l’air à l’intérieur et laisser reposer comme lors du premier pétrissage.

*La farine type 00 ou même 45 contient beaucoup de gluten. Elle est donc parfaite pour la brioche car le gluten rend la pâte élastique et permet ainsi une levée plus facile.

Ingrédients :

250 g de farine type 00 ou 45*

20 cl de lait tiédi

20 g de levure de boulanger

100 g de beurre fondu

2 p de sel

1 œuf battu

2 c à s de sucre en poudre

Facultatif, 1 c à c de graines d’anis vert ou 1 c à s d’eau de fleurs d’oranger

Pour faire briller lors de la cuisson, un peu de lait ou de jaunes d’œuf battus

Diluer la levure avec le lait tiédi. Dans un saladier, verser la farine, ajouter le sel et remuer. Ajouter le sucre et remuer. Ajouter le beurre et l’œuf et bien mélanger. Ajouter le mélanger lait/levure et mélanger du bout des doigts en soulevant la pâte afin d’amalgamer le plus d’air à l’intérieur. Former une boule et la placer dans un saladier, couvrir avec un linge et laisser reposer dans un endroit tempéré à l’abri des courants d’air 45 min.

Partager la pâte en boules puis les façonner en boudins de 12 cm de long sur 2 d’épaisseur environ. Placer les boudins sur une plaque et laisser lever une seconde fois sans oublier de couvrir et de placer dans un endroit tempéré à l’abri des courants d’air. Laisser lever 40 min. Préchauffer le four 10 min Th 120°. Avant d’enfourner, à l’aide ciseaux, partager la moitié de chaque boudin dans le sens de la longueur sur 5 cm pour lui faire 2 jambes et les écarter pour ne pas qu’elles se collent lors de la cuisson. Badigeonner pour faire briller et enfourner. Cuire 40 min Th 6 (180°). Laisser refroidir quelques min dans le four entrouvert avant de sortir les cornues. Belle cuisine à tous, régine