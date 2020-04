Pour réaliser des brochettes d'agneau à la sauce satay pour 4 personnes :

* On écrase deux gousses d'ails pelées et on râpe un peu de gingembre frais. On rajoute 3 c à soupe de sauce soja et 1 c à soupe de sucre roux, on mélange bien puis on rajoute nos cubes d'agneau et on laisse mariner 30 mn.

* En attendant, on épluche et on émince 2 échalotes et 1 gousse d'ail, on émince un petit piment et on hache un peu de gingembre. On fait revenir le tout dans une casserole avec un peu d'huile. on rajoute 2 c à soupe de sauce nuoc-mâm, 4 c à soupe de beurre de cacahuète, 20 cl de lait de coco et 15 cl d'eau. On porte à frémissement et on laisse cuire 5 min, ce sera notre sauce satay.

* Pendant ce temps là, on enfile les cubes d'agneau marinés sur des brochettes et on les fait griller soit sur le barbecue pour tous ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou une grande terrasse, sinon, on utilise une grande poêle, ça marche très bien aussi, on fait revenir les brochettes à feu vif pendant 3 à 5 mn de chaque coté, il faut que la viande soit bien saisi à l'extérieur et encore un peu rosé à l'intérieur.

* On demande aux enfants de mettre la table, ah ben oui on perd pas les bonnes habitudes et on sert avec la sauce satay, du riz, des lamelles de concombre et des cacahuètes concassées.

Régalez-vous !