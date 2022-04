14 chefs attendus en Haute-Garonne pour un festival innovant au nord de Toulouse à Villemur-sur-Tarn sur le site des usines Brusson. Skate et "bonne bouffe" début juin 2022 comme nous l'explique l'influenceur Rodolphe Lafarge, alias RodNRoll sur France Bleu Occitanie.

Brusson a la dalle les 4 et 5 juin : concept alliant concerts, skate et cuisine

Cuisine samedi midi et soir, et cuisine autour du feu le dimanche. "Brusson a la dalle" c'est un rendez-vous gastronomique avec des rencontres de chefs, notamment des lyonnais, des palois, des bordelais et bien sûr des toulousains (Le Rocher de la Vierge, Solides, La Pente douce). Une ligne de skate park est tracée. Des expositions sont prévues. Précisions dans "Circuit Bleu" de Rodolphe Lafarge.

L'interview Copier

Suivez le festival Brusson a la dalle sur Instagram.