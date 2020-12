BÛCHE au CHOCOLAT

Une belle bûche au chocolat pour vous souhaiter malgré les conditions actuelles de passer un bon Noël ! Une recette comme je les aime : simple, efficace, gouteuse et personnalisable à souhait.

Couper en tranches fines, cette bûche se transforme en jolis petits gâteaux au chcolat. Il est possible d’ajouter à la préparation par personne 1 c à c d’1 de ces ingrédients au choix : liqueur de châtaignes, brisures de marrons glacés, noix ou noisettes écrasées, etc.

Servir avec une crème anglaise, une crème de marron, une compote de clémentine, de la crème Chantilly ou…toute seule !

La sortir du froid au moins 20 mn avant de la servir.

Quelques astuces : A l’aide des dents d’une fourchette, dessiner des stries qui rappelleront l’écorce du bois, mettre un peu de café avec le chocolat amplifie l’arôme du chocolat

Par personne :

3 petits-beurre de la marque célèbre,

20 g de chocolat noir à pâtisser

1 c à s de café liquide

1 c à s de crème fraîche

Pour le décor, du sucre glace, des copeaux de chocolat ou…

Du papier cuisson

Ecraser les gâteaux (les presser sous le rouleau à pâtisserie) jusqu’à obtenir une chapelure très grossière. Mettre chocolat et le café dans une casserole et faire fondre à feu doux en remuant souvent puis incorporer minutieusement la crème.

Ajouter les biscuits et bien amalgamer. Déposer la préparation sur une feuille de papier cuisson et lui donner la forme d’une bûche. Laisser refroidir à T° ambiante puis placer au frais. Décorer. La Bûche est prête !

Belle cuisine à tous, régine