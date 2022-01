C'est la Chandeleur et on vous offre votre crêpière, ce mercredi, dans Côté Saveurs !

La Chandeleur aura lieu mercredi 2 février, cette année, soit 40 jours après Noël. Un jour unique et convivial : qui dit Chandeleur, dit... crêpes ! Et justement, on vous offre votre crêpière Diabolo dans Côté Saveurs ! Restez à l'écoute pour en savoir plus.

Manger des crêpes, c'est avant tout les préparer et s'amuser en famille, autour d'une crêpière pratique et facile à entretenir

La Chandeleur est un moment incontournable, parce que cette "fête des chandelles" est surtout l'occasion de se rassembler et de partager, en famille, un savoureux moment de détente autour de crêpes.

Qu'elles soient salées ou sucrées, au gruyère, au chocolat ou au chorizo, les crêpes séduisent de plus en plus de Français de tout âge et, à cette occasion, France Bleu Champagne-Ardenne vous propose de gagner votre crêpière Diabolo de la marque Krampouz. Miam !

Une crêpe salée comme il est possible d'en faire avec la crêpière électrique Krampouz - © Krampouz

Faire des crêpes, c'est avant une activité agréable rassemblant petits et grands autour d'un appareil et d'une recette toute simple. Et c'est encore mieux lorsque l'appareil est pratique, facile à entretenir et à utiliser, à l'instar de la Crêpière Krampouz offerte ce mercredi 2 février sur notre antenne.

Une crêpière au top

Dotée d'un design contemporain "Art de la table", d'une plaque antiadhésive et d'un étaleur Easy Crep' breveté, cette crêpière électrique saura répondre aux attentes des gloutons les plus exigeants : en un tour de main, n'importe quel utilisateur peut réussir de véritables crêpes, aussi fines que régulières.

Une crêpière économique, pratique, facile à utiliser comme à nettoyer et dotée d'une puissance tout à fait correcte : en somme, un produit idéal pour des moments conviviaux tels que la Chandeleur, mais aussi pour toute envie soudaine de crêpes au quotidien !

Et qui dit crêpière Krampouz, dit bien évidemment l'engagement qui va avec : 2 ans de garantie, 10 ans de réparabilité et les pièces détachées sont disponibles auprès du service client.

Krampouz est le spécialiste des appareils pour des moments culinaires gourmands et réussis, avec des crêpières à gaz et électriques, des planchas, des barbecues ainsi que des accessoires pour ces équipements !

Comment jouer ?

Vous voulez gagner cette crêpière ? Rien de plus simple ! Écoutez l'émission Côté Saveurs sur France Bleu Champagne-Ardenne et composez le 0.809.400.500 (prix d'un appel local), lorsque Sébastien, l'animateur, le demandera.

Miam miam : des crêpes, pour le 2 février, c'est vraiment savoureux... avec une crêpière Krampouz ! Bonne chance à tous et bonne dégustation à tous les amoureux de crêpes le 2 février prochain !