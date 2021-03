C'est la journée européenne de la GLACE ARTISANALE, allons en profiter !

Vous êtes plutôt sorbet aux fruits ou crème glacée gourmande ? En cette journée européenne de la glace artisanale, allons nous régaler et partons à la rencontre de 2 artisans glaciers dijonnais : Simone et Maurice, rue de la Chouette et la Maison Carbillet, rue des forges à Dijon !