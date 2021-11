C’est la semaine des cuisines du monde pour le plus grand plaisir de nos papilles !

Le Village International de la Gastronomie et Gourmand International s’associent pour réunir, en ce mois de décembre, les représentants du monde de l’édition culinaire, les principaux auteurs et chefs à l’origine des livres de cuisine de 198 pays, les ambassades et les restaurateurs parisiens.

Du 29 novembre 2021 au 6 décembre 2021, rendez-vous pour une semaine d'événements liés à la gastronomie et aux livres

• 29 novembre - Cérémonies des Gourmand Awards

Depuis leur création en 1995 par Edouard Cointreau à la Foire du Livre de Francfort, les Gourmand Awards récompensent les meilleurs livres sur la cuisine et l’alimentation. Ils reçoivent chaque année plus de 4.000 ouvrages en provenance de plus de 200 pays et territoires administratifs.

Cette compétition, inspirée des Jeux Olympiques (les gagnants de chaque pays intègrent la compétition internationale) est couronnée par une cérémonie de remise des prix inspirée des Oscars.

30 novembre - Cérémonie des Hallbars Awards

La sélection Hallbars fédère les rapports RSE des principaux acteurs de l’alimentation durable mondiale. En favorisant la circulation des travaux sur le développement durable, Hallbars aide à mettre en relation les entreprises, institutions, universités, éditeurs et auteurs qui repensent l’alimentation d’aujourd’hui et demain.

1er, 2 et 3 décembre - Festival du Livre Culinaire

Dans le monde du livre, les ouvrages culinaires constituent un secteur à part entière. Depuis plusieurs années, l’intérêt des lecteurs pour les cuisines internationales permet aux éditeurs de vendre et d’acquérir de nouveaux titres, tout en rencontrant les chefs et auteurs de référence pour préparer de futurs projets.

C’est également une occasion unique pour rencontrer ceux qui font et pensent l’alimentation du monde entier, de la tribu isolée dont les traditions sont menacées de disparition aux plus grands chefs étoilés des quatre coins du monde.

La Semaine des Cuisines du Monde est l’occasion de rencontrer tous ceux qui font vivre la culture de la table

4 et 5 décembre - Marché des Cuisines du Monde

À la demande de nombreux pays, associations culturelles, éditeurs, restaurateurs et chefs, et suite au report du Village International de la Gastronomie, où 170 pays devaient être présents, une version réduite de l’événement présentera au public une sélection de produits et de livres du monde entier. Entrée gratuite pendant tout le week-end.

Réservés par les ambassades et les représentants des communautés étrangères à Paris, les stands du Village cuisinent ensemble pour les innombrables visiteurs français et étrangers. Manger, boire, danser et découvrir la culture des autres pays restera un souvenir inoubliable pour les dizaines de milliers de personnes ayant visité le Village depuis 2016. C

6 décembre - La Gastronomie française par le livre

La journée du lundi 6 décembre sera entièrement consacrée à la gastronomie française et ses livres culinaires. Une sélection des meilleurs ouvrages des derniers 25 ans permettra de réunir les chefs, auteurs, éditeurs, photographes, vignerons, formateurs, hôteliers, journalistes, traducteurs et chercheurs qui font vivre la culture de la table en France.