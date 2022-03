C'est vous qui le dites : la meilleure gaufre de Lille est celle qui ...

Pour la deuxième année, France Bleu Nord organise le concours de la Meilleure Gaufre. Avec Saveurs en’Or, le restaurant NU et France 3 Hauts-de-France, France Bleu Nord va remettre le prix de la meilleure gaufre 2022 le vendredi 1er avril.

Pour cette nouvelle édition, c'est le jury, présidé par Pépée Le Mat, qui sélectionnera quatre gaufres selon les critères suivants : présentation, goût, produits de fabrication...

Le jury est composé de : Pépée Le Mat, la chroniqueuse culinaire de France Bleu Nord, présidente du jury, Philippe de Bie (gagnant de l’édition 2021), Caroline Leclercq (Saveurs en’Or), Maxime Schelstraete (chef du restaurant NU), Christophe Lépine (France 3 Hauts-de-France) et Antoine Barège (rédacteur en chef de France Bleu Nord) et un auditeur ayant participé au jeu de France Bleu Nord.

Stéphanie de Maing représentera les auditeurs dans le jury

Les auditeurs ont été nombreux à participer à la sélection pour faire partie du jury. Il leur a fallu répondre d'abord à un quiz puis compléter la phrase : la meilleure gaufre est celle qui...

Stéphanie a eu toutes les bonnes réponses au quiz et sa définition de la meilleure gaufre : "explosera mes papilles grâce à son fourrage bien dosé dans une gaufre dont la ligne sera délicate, régulière et dorée à souhait et celle-ci dans un "emballage" qui ne fera que la mettre en valeur !"

Vos réponses sont un hymne à cette spécialité des hauts-de-France. Voici un florilège des phrases qui nous ont marqué (sans tenir compte des résultats au quiz).

La gaufre de Lille : le goût doux et sucré des souvenirs de l’enfance

Laurence : Est moelleuse mais pas trop. Un bon goût de vergeoise, où l'on sent un petit peu le craquant de la cassonade. Faite de manière traditionnelle (ah le souvenir du bon feu Godin qui chauffait les pâtons l'hiver). Et que l'on goûtait encore tiède pour retirer "le poison".... (gourmandise)

Julien : Celle qui rappelle les saveurs d'enfance, qui fait que l'on sait que nous somme dans le Nord , peu importe où, on la déguste dans le nord.

Anne-Michèle : Me rappelle les gaufres à la cassonade du dimanche de ma grand mère, qu’elle me ramenait dans un petit papier aluminium et qu’elle avait préparé amoureusement dans sa cuisine avec son moule à gaufres en fonte à petits carreaux qui chauffait sur un bec à gaz pour le plaisir de toute la famille…je n’ai jamais retrouvé le goût de ses gaufres et malheureusement elle n’a jamais dévoilé sa recette.

Marielle : me rappelle celles que l'on faisait en famille du temps de ma grand-mère Célestine. Gaufre légèrement croustillante, et fourrage bien dosé avec de la cassonade Graeff. Ma petite touche perso ? un tout petit peu de rhum, et miam, quel régal !

Clémence : Me ramène en enfance, dans la cuisine de ma grand-mère, avec tous mes cousins et cousines !!!

La gaufre de Lille : des bons produits et un savoir-faire

Jérôme : Doit être croustillante sur les bords, moelleuse au centre et fourrée au beurre avec une bonne vergeoise du Nord.

Laurence : la meilleure gaufre est celle qui, bien que fine et délicate, est aussi moelleuse que dodue, et bien que généreusement beurrée, se révèle aussi fondante que fraîche en bouche !

Laurence : est faite maison avec des produits locaux, de qualité et que l'on partage avec ceux que l'on aime !

La gaufre de Lille : c'est la meilleure et vous l'adorez !

Renald : la meilleure gaufre est celle qui vous envie d'en repprendre une seconde et une troisieme. ect.

Alain : Fait pétiller les yeux... Craque légèrement sous la dent et fond dans la bouche en délivrant ses parfums exotiques de vanille !

Jacqueline : me donne envie de finir le paquet ;)

Stéphanie : Est faite avec le cœur !

Rappel des dates du concours de la meilleure gaufre 2022