Cake aux carottes et à l’achillée millefeuille

Les carottes peuvent être consommées non seulement comme entrée ou comme plat principal. On peut les intégrer dans des recettes sucrées telles que des gâteaux. France Bleu vous propose de reproduire cette délicieuse recette parfumée de cake aux carottes et à l’achillée millefeuilles de Marie-Christine Matt du Jardin de Gribouille à Lutzelhouse (Bas-Rhin). En plus d’être facile, elle est aussi rapide à réaliser.

Cake aux carottes à l'achillée millefeuille © Radio France - Régine Jessel

Ingrédients :

150 g de farine d'épeautre

3 œufs

2 carottes

1 yaourt de brebis

3 c à soupe d'huile d'olive

80 g de tome de brebis

120 g de fromage de chèvre frais

Graines sauvages carottes, orties ou cumin)

30 g de fleurs et feuilles d'achillée fraîche (environ 5 c à soupe)

Préparation :