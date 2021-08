Cambremer : des visiteurs au Festival AOC-AOP viennent pour "la bonne bouffe"

Le Festival AOC-AOP se tient samedi 28 et dimanche 29 août à Cambremer (Calvados). 50 producteurs font découvrir plus de 200 spécialités locales.

Des fromages, des jus de fruits, des vins et des miels, à Cambremer, le festival AOC-AOP donne l'eau à la bouche. Les visiteurs se promènent entre les stands blancs installés dans le village et goûtent aux nombreuses spécialités normandes.

Christine et David, venus de l'est de la France, ont déjà fait un arrêt aux stands d'alcool. "On a goûté le poiré et le calvados", disent-ils, leur verre de dégustation à la main. Ils profitent de leurs vacances dans la région pour se faire plaisir. "Nous sommes de grands amateurs de la bonne bouffe", sourient-ils.

Et depuis l'année dernière et les confinements successifs, leurs habitudes alimentaires ont changé. "On fait plus attention à ce que l'on mange, précise Christine. On va plus chez le boucher et chez le fromager près de chez nous. Beaucoup moins au supermarché."

Défendre les producteurs locaux

Une attitude de consommation remarquée aussi par les producteurs eux-mêmes. "Depuis la crise sanitaire, les gens sont très attachés à connaître l'origine des produits", explique Angélique Genty, fromagère dans l'Orne.

Entre les délices de Normandie, on peut aussi déguster du comté et de la saucisse de Morteau : la Bourgogne Franche Comté est l'invitée du festival. "C'est à nous d'expliquer aux gens qu'aujourd'hui, on peut très bien manger sans forcément se ruiner avec des produits qui sont à côté de chez nous", explique Jean-Alain Poitevin, chef d'un restaurant étoilé en Côte d'Or, pendant qu'il prépare un mini hot-dog de saucisse de Montbéliard à l'oignon confit. "C'est à nous, restaurateurs et professionnels de la restauration, de défendre nos producteurs locaux."