Camembert : comment bien le choisir ?

Le camembert est décliné partout dans le monde, au gré des recettes. On vous aide à choisir le meilleur produit et à l'acheter sans vous ruiner.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec fait le tri entre les bons et les mauvais fromages. En compagnie de Pierre-Brice Lebrun, auteur du livre "Petit traité du camembert", on vous donne les secrets pour dénicher un bon camembert à moindre coût.

Des camemberts de toutes sortes

Il existe toute sorte de camemberts. En effet, le nom de ce fromage a été mal protégé et on trouve désormais des camemberts produits à Madagascar, au Canada et même au Maroc où il est fait avec du lait de chamelle.

Le seul et unique camembert Normand

L’appellation la plus courante dans les commerces est celle du camembert fabriqué en Normandie. Dans le cas présent, il s’agit d’un fromage on-ne-peut-plus industriel, conçu à partir de laits pasteurisés ou thermisés, un lait dont on ignore la provenance.

Il faut plutôt chercher sur les boîtes de fromage la formule camembert de Normandie qui apporte un meilleur gage de qualité du produit.

Enfin, la mention camembert au lait cru est la garantie d'un fromage d'exception.

Le meilleur, c’est le camembert fermier au lait cru

Pour être certain de manger un bon camembert, il faut s’assurer de trouver sur la boîte la mention camembert fermier. Cette mention indique que le fromage est fait avec le lait des vaches de l’exploitation agricole.

Un produit rare mais qu’on trouve partout

Il reste un paradoxe dans la fabrication des camemberts. Seuls trois ou quatre producteurs en France fabriquent encore du camembert au lait cru. Ces fromages portent sur la boîte la mention camembert de Normandie au lait cru.

Ces rares producteurs fournissent de nombreux points de vente, des supermarchés ou des fromagers locaux sans distinction. Ce sont donc les produits de ces établissements qu’on retrouve sous différentes marques et appellations.

"Dès lors qu’on trouve la mention « de Normandie au lait cru », on est certain de la qualité du produit", rappelle Pierre-Brice Lebrun avant d’ajouter "Ce sont les mêmes produits qu’on trouve chez la marque de distributeur au supermarché ou chez son fromager".

On peut donc trouver ce produit d’exception qu’est le camembert de Normandie au lait cru à moindre coût et sans rogner sur la qualité.