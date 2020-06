Camembert rôti aux 2 pommes

Un camembert appellation Normandie ou un camembert limousin pour cette recette de Camembert Rôti.

*La cuisson peut se faire soit dans une cocotte familiale soit dans 2 cocottes individuelles.

**Avant de servir, Catherine de Normandie faisait flamber du calvados dans la poêle où les pommes avaient cuit et le versait ensuite dans la cocotte.

Pour 2 personnes :

1 camembert

3 pommes de terre épluchées

2 pommes épluchées

Sel et poivre

2 c à c de beurre

Couper les pommes en quartier, dans une poêle faire fondre 1 c à c de beurre, éteindre, déposer les quartiers de pommes, les retourner afin qu’ils soient totalement enrobés de beurre et réserver. Couper les pommes de terre en petits morceaux. Faire fondre 1 c à c de beurre dans une cocotte*.Hors du feu, les mélanger au beurre fondu afin qu’elles soient totalement enrobées de beurre. Puis ajouter 8 c à s d’eau et les cuire à couvert 15 à 20 min en remuant de temps à autre (si besoin ajouter de l’eau chaude). Déposer le camembert sur les pommes de terre chaudes et couvrir. Préchauffer le four en position gril, placer la cocotte dans le four et faire griller en surveillant. Cuire les pommes légèrement jusqu’à ce qu’une face soit dorée, les disposer dans la cocotte et servir. Il est aussi possible de finir la recette comme mon amie Catherine**.

A demain, belle cuisine à tous, régine