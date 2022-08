Caps Me : la solution pratique et écolo pour se faire un bon café

Économiser de l’argent, réduire son impact sur l’environnement et continuer à profiter d’un bon café comme si vous étiez au bar du coin, c’est le pari des créateurs français de Caps Me. Leur solution, simple et pratique, permet de remplir soi-même ses capsules, sans perdre un grain de café.

Vous appréciez la saveur des cafés Espresso, vous avez la machine adéquate pour vous les confectionner à la maison, mais un remord vous assaille : chaque année, selon un article publié par le Guardian en 2019, 20 milliards de capsules de café sont jetées et seulement 1 sur 5 est recyclée. Alors comment faire ?

Pour palier cette situation, deux étudiants-ingénieurs franciliens, Thibaut et Jean, ont conçu une solution innovante et pratique. Caps Me est né en 2020 en plein confinement à partir d'une idée simple mais évidente à leurs yeux : la nécessité de réutiliser les capsules de café et de pouvoir les remplir facilement à l'aide d'un chargeur.

Les capsules de café réutilisables existent déjà, mais très peu de personnes les utilisent, car ce n'est pas évident à remplir

Pratique et écologique

Le pari était donc de concevoir un mécanisme de remplissage qu'un enfant pourrait utiliser, en y apportant ce côté "ludique" absent auparavant.

Avant, on était là avec sa petite cuillère et sa capsule, on en mettait partout. Maintenant, avec notre chargeur, on fait ça en deux temps trois mouvements

En 15 secondes, montre en main, la capsule est remplie et prête à être insérée dans la machine. Une capsule en inox qu'il suffira de nettoyer et de rincer à l'eau pour une prochaine utilisation.

En 15 secondes, montre en main, la capsule est remplie et prête à être insérée dans la machine. - Caps Me

Même l'opercule qui sert à couvrir la capsule est compostable. Faite à partir d'amidon de maïs, elle est fabriquée en France, tout comme le shaker imprimé à Nantes par impression 3D et assemblé à Palaiseau dans un ÉSAT (Établissement et service d'accompagnement par le travail).

Un cycle vertueux pour les créateurs de Caps Me qui proposent aussi du café torréfié en France dans le kit commercialisé pour 69 euros (Les prix de Caps Me ont évolué depuis le tournage de cette vidéo dans laquelle est annoncé le prix de 59 euros).

Et en plus, on gagne de l'argent

Si Caps Me permet de réaligner sa conscience face au désastre environnemental lié aux capsules en aluminium, cette solution offre également des économies substantielles.

En moyenne, un kit est rentabilisé en 4 mois, car une capsule réutilisable coûte 3 fois moins cher qu’une capsule jetable

En moyenne, un kit Caps Me est rentabilisé en 3 mois - Caps Me

En résumé, selon les inventeurs de Caps Me, si le budget de capsules jetables d'un couple représente 540 euros par an aujourd'hui, il se réduira à 290 euros demain avec leur produit, soit une belle économie de 250 euros.

En 2021, Thibaut et Jean ont remporté une médaille d'Or au Concours Lépine. En avril dernier, ils revendiquaient même 7.000 kits vendus et près de 2 millions de capsules utilisées : "Cela équivaut à plus de 2 tonnes de déchets d'aluminium évités depuis le début de l'aventure", renchérissent-ils.

Allez, vous reprendrez bien un petit café pour la route ?

Plus d'informations

Le site Internet de Caps Me

Ça change la vie met un coup de projecteur sur de belles innovations françaises. Ces objets parfois insolites ou qui changent de l’ordinaire apportent une vraie réponse à certaines petites contrariétés du quotidien.