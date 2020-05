Une salade aux textures différentes, du cuit et du cru, mais surtout le parfum subtil et recherché du gingembre frais torréfié qui met en valeur chaque ingrédient de ce trio.

Carottes et compagnie au gingembre

Comme toutes les épices le gingembre –l’épice blanche- ne supporte pas la chaleur, il est donc préférable soit de le faire macérer soit de le torréfier. Pour cette recette, j’ai choisi de le torréfier.

*Inutile d’éplucher le gingembre avant de le râper et surtout ne pas jeter ce qui va rester sur la râpe, Il suffira de faire macérer à froid, d’y ajouter du jus de citron pour avoir une excellente boisson désaltérante.

Les fèves peuvent être remplacées par d’autres légumes cuits al dente. Il est préférable de débarrasser les fèves fraîches de leur peau qui est particulièrement indigeste et qui leur donne une couleur grisâtre.

Par personne :

1 ou 2 carottes

1 louche de fèves fraîches

Sel et poivre

½ c à s de gingembre frais râpé*

1 c à c d’huile

1 c à c de vinaigre

Dans une assiette, mettre le gingembre avec 1 p de sel et réserver. Mettre les fèves dans 1 casserole avec de l’eau à ½ hauteur, porter à ébullition, puis éteindre et laisser 2 min, égoutter, les placer immédiatement dans de l’eau froide jusqu’à complet refroidissement puis les égoutter et ôter la peau.

Eplucher les carottes et à l’aide de l’économe, les couper en tagliatelles, les placer dans une assiette avec 2 p de sel et mélanger.

Pour torréfier le gingembre, chauffer une poêle à blanc, y jeter le gingembre, remuer, le laisser s’assécher (1 min) puis ajouter les fèves, remuer, chauffer 2 min puis éteindre. Dans la poêle ajouter le vinaigre (alors que les ingrédients sont encore chauds), remuer, ajouter l’huile et mélanger. Laisser refroidir puis ajouter les carottes, mélanger et servir.

A demain et belle cuisine à tous, régine