Ce jeudi, c'est la chandeleur sur France Bleu Touraine !

Ce matin, c'était la fête sur France Bleu Touraine et France 3 CVDL ! Le jeune et talentueux chef tourangeau, Francisco Agostinho vous offre ses recettes les plus gourmandes pour célébrer la chandeleur ! Régalez-vous, amusez-vous, et bonne chandeleur les gourmands !

PÂTE A CRÊPES :

-350g de farine T45

-6 Œufs

-75cl de Lait

-80g de Beurre

-1 pincée de Sel

-1 gousse de Vanille

Dans un grand saladier, mélanger la farine et le lait avec un fouet. Ajouter les œufs, le sel et la vanille fendue en 2. Incorporer le beurre fondu. Laisser reposer toute une nuit

CARAMEL AU BEURRE SALE :

-80g de sucre

-40g de glucose

-160g de crème liquide

-60g de beurre

-1 pincée de fleur de sel

Faire un caramel avec le glucose et le sucre. Décuire avec le beurre et ajouter la crème chaude et la fleure de sel. Retirer du feu et laisser refroidir.

PÂTE A TARTINER :

-60g de sucre

-50g de noisettes

-100g chocolat au lait

Faire un caramel avec le sucre, y ajouter les noisettes émondées et torréfiées. Laisser refroidir et mixer jusqu’à l’obtention d’une poudre. Faire fondre le chocolat au bain marie et mélanger les 2 masses. C’est prêt à déguster.

POMMES VANILLE :

-6 pommes golden

-1 gousse de Vanille

-1 pincée de sucre

Eplucher et vider les pommes. Passer toutes les parures à l’extracteur à jus. Tailler les pommes en petits cubes et les saisir dans un poêle bien chaude. Ajouter le sucre, la gousse de vanille fendue en 2 et déglacer avec le jus de pomme, laisser réduire et débarrasser.

