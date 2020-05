Ce soir apéro dînatoire gourmet video grâce au chef Périgourdin Damien Fagette !

Pendant le confinement et sûrement après, nous avons pris la bonne habitude de nous reunir, derrière un écran pour partager un verre, des applications ont vu leur utilisation explosé depuis quelques jours, pour se réunir en respectant les gestes barrières grâce à la magie du web.

Ce soir vous allez peut-être faire votre video apéritive, pour rendre ce moment encore plus merveilleux et gourmand. Le chef Damien Fagette le chef étoilé de la Tour des Vents à Monbazillac, un restaurant avec une vue imprenable et grandiose sur la vallée de Bergerac nous offre des recettes savoureuses.

La recette de Damien fagette : Les blinis et en prime la Panacotta asperge coulis ail des ours 1 botte d asperges 500g, Crème 10 cl,1jus de citron ,5 feuilles de gélatine ,1 bouquet d ail des ours ,Huile olive ,Vinaigre balsamique ,Sel poivre ,Hommous cumin sésames anchois ,1 boite de pois chiche 200g, Pâte de sésames 25g, Anchois à l huile 25g, 1 jus de citron,Cumin sel et piment.

Les Blinis de Damien Fagette Copier

Les blinis de Damien Fagette © Getty - ivali

Pour que votre apéro dînatoire soit parfait un autre chef s'y colle Didier Bergey du restaurant l'Entrée Jardin situé au cœur de Cadillac en gironde une commune reconnue pour son Château Médiéval et ses terres riches en vignes (Entre-deux mers, Saint Emilion, etc...). la verrine cabillaud mangue.

La verrine de cabillaud à la mangue de Didier Bergey Copier