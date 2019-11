Ceci et Cela, épiceries vrac zéro gaspillage à Toulouse

Deux épiceries Ceci et Cela à Toulouse : 7 rue Baour-Lormian (secteur Capitole) et 16 avenue des Minimes.

Guillemette et Louise pour l'épicerie Ceci et Cela à Toulouse

Toulouse, France

Nous sommes près du Capitole et nous allons faire nos courses “zéro déchet” , ce qui est important quand on sait qu’un Français génère chaque année, en moyenne, 345 kilos d’ordures ménagères et jette 20 kilos de denrées alimentaires encore consommables. Louise Cardona (et Guillemette) accueille France Bleu Occitanie, à côté du Capitole, 7 rue Baour-Lormian, dans l’épicerie Ceci et Cela. Céréales, légumineuses, pâtisseries, café, boisson, huile, vinaigre : pour faire ses courses sans gaspiller, une épicerie vrac est une vraie solution.

Épicerie Ceci et Cela à Toulouse Louise, Guillemette et leur invité, Nicolas Copier

Louise Cardona pour Ceci et Cela, Nicolas Costes pour la Brewlangerie © Radio France - Emmanuelle Wiener

Démarche locale, bio et anti-gaspi pour Louise et ses équipes. La grande majorité des produits de Ceci et Cela sont de la région (exemple avec les bières et le pain de Nicolas Costes pour la Brewlangerie). Pour faire vos courses à l’épicerie Ceci et Cela il suffit de remplir vos propres contenants qui sont ensuite pesés. Pour les produits liquides,en revanche, on ne pèse pas vos contenants, il suffit de connaître leur volume en litre.

Dans l'épicerie Ceci et Cela à Toulouse Copier

Guillemette vous accueille à l'épicerie Ceci et Cela à Toulouse © Radio France - Emmanuelle Wiener

Les bières de la Brewlangerie © Radio France - Emmanuelle Wiener

Délicieux gâteaux à l'épicerie Ceci et Cela © Radio France - Emmanuelle Wiener