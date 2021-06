Ceviche de flétan, une recette fraîche et légère

Spécialité du Pérou à base de poisson cru mariné, le ceviche est un plat frais et léger, idéal pour l’été. Facile et rapide à réaliser, la recette du ceviche nécessite du poisson blanc extra frais et un assaisonnement à base de citron vert qui va "cuire" le poisson.

Les ingrédients de la recette de ceviche de Yannick :

Un filet de flétan extra frais

20 cl de lait de coco

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Du gingembre frais ou en pickles

Du tabasco

Du curry

1 citron vert

1 oignon rouge

½ concombre

De la coriandre

La découpe du poisson

Les conseils de Yannick : le ceviche se déguste rapidement après sa préparation. Il peut être préparé avec d’autres poissons blancs comme le cabillaud, la dorade ou le bar.

