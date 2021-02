Chandeleur : Les coulisses du Moulin Kircher, fabricant de farines bio et artisanales à Ebersheim

Pour la Chandeleur, vous avez prévu de faire des crêpes ? Du lait, des œufs mais surtout de la bonne farine ! Et parmi les meilleures du Bas-Rhin, celle du moulin Kircher à Ebersheim... Une aventure familiale depuis 1760 et un moulin qui se transmet de génération en génération !

A l'occasion de la Chandeleur, France Bleu Alsace pousse les portes du Moulin KIRCHER à Ebersheim.

Pour en savoir plus sur son fonctionnement et la fabrication de la farine, Romain AMBRO s'est rendu dans les coulisses de l'entreprise pour faire la connaissance de Jean KIRCHER - artisan meunier et membre de la plus ancienne famille de meuniers de France.

Issu d'une formation de boulanger, Jean KIRCHER a créé l'enseigne "Pains Tradition" en 1999 et conjugue aujourd'hui ses deux savoir-faire.

Devant le portrait de son arrière grand-père, Jean Kircher, propriétaire du moulin, fait son maximum pour faire perdurer le moulin d'Ebersheim - Romain Ambro

+ de 200 ans d'Histoire : le moulin traverse les siècles !

Apparu au début du 18ème siècle, le moulin est exploité par la famille Kircher depuis 1760.

Créé en 1748, le Moulin Kircher a su évoluer avec son temps tout en conservant le savoir-faire traditionnel. Ici, neuf générations se sont succédées dont Pierre Kircher et son gendre Yves Leromain, propriétaires jusqu’en 2014.

A cette époque, Jean Kircher (qui a suivi sa propre voie dans les années 1980) fait le choix de reprendre le moulin familial et de renouer avec ses racines de meunier.

Il décide alors de convertir le moulin au bio et de reconstruire une nouvelle identité en collaborant notamment avec un maximum de producteurs locaux.

Désormais autonome, le moulin Kircher d'Ebersheim utilisait auparavant l'eau du Holzgiessen pour alimenter ses turbines. - Romain Ambro

Le choix de céréales de qualité

Fort de plus de 200 ans d’Histoire, le moulin Kircher a véritablement pris un virage et propose désormais des produits issus de l'agriculture biologique et respectueux de l’environnement.

Pour fabriquer ses farines, le moulin a notamment recours à des matières premières issues du circuit court provenant quasiment exclusivement des terres alsaciennes.

Les farines produites au Moulin Kircher sont mises en sachets pour les particuliers ou dans des grands sacs à destination des professionnels - Romain Ambro

Un choix des produits, une rigueur et une traçabilité indispensables pour garantir la qualité des produits

Sur place sont fabriquées par exemple :

farine de blé

farine d'épeautre

farine de seigle

farine de quinoa

farine d'amarante

farine de graines spéciales

La farine que l'on classe selon différents types :

Farine type 45 ou 000 : pour la pâtisserie

: pour la pâtisserie Farine type 65 : pour le pain blanc

: pour le pain blanc Farine type 80 : pour le pain tradition

: pour le pain tradition Farine type 110 : pour le pain semi-complet

: pour le pain semi-complet Farine type 150 : pour le pain complet

Lors du processus de fabrication, la farine est acheminée dans de nombreux tuyaux du moulin Kircher - Romain Ambro

Quelles sont les différentes étapes pour fabriquer de la farine ?

De la graine tout droit venue du champ à la transformation jusqu'au sac de farine, le travail est immense et l'attention du meunier est minutieuse et de chaque instant !

Rien ne doit être laissé au hasard, et ici au Moulin Kircher, chacun des sens du meunier est en éveil ! Un bruit anormal, une odeur surprenant, un goût hors du commun... Le meunier se doit d'être vigilant lors de chacune des étapes de la fabrication.

De la réception des céréales au nettoyage en passant par le stockage, la transformation, le rôle des turbines et des silos et jusqu'à l'ensachage : le produit est surveillé avec attention et tout ça, grâce à la passion et l'amour du métier de meunier !

Grâce à cette affiche, on comprend mieux le processus de fabrication et la transformation en farine au moulin Kircher d'Ebersheim - Romain Ambro

Dans les coulisses du Moulin Kircher

Les turbines (qui font tourner les machines du moulin)

Au sous-sol du moulin se trouve les turbines qui permettent au moulin de fonctionner.

L'eau n'alimente plus le moulin pour fonctionner mais permet surtout de produire de l'énergie indispensable au fonctionnement des machines. Les turbines en elles-mêmes sont désormais mécanisées.

La salle des cylindres (pour transformer le blé en farine)

Le blé est moulu dans 16 passages à double cylindres, du plus gros au plus fin.

Le blé est progressivement broyé (5 broyeurs cannelés), réduit en semoules (4 claquages rugueux) puis finement réduit en farine (5 convertisseurs lisses).

La salle des cylindres du Moulin Kircher dans lesquels passent les farines lors de sa transformation. - Romain Ambro

L'objectif est de moudre le plus délicatement possible afin de ne pas matraquer le produit, endommager l'amidon et échauffer la farine (comme peut le faire la meule de pierre notamment).

Les plansichters (pour filtrer la farine)

Ce système de tamisage composé de 20 tamis superposés classe les produits de la mouture en 4 catégories : gros, moyen, fin et farine.

Chaque passage livre entre 5 et 15% de farine pure et renvoie les autres matières vers les appareils à cylindres correspondants.

L'eau aux abords du moulin Kircher permet de produire l'énergie qui fera tourner les turbines. - Romain Ambro

Le Moulin Kircher toujours dans l'ère du temps

Depuis qu'il a repris l'entreprise, Jean Kircher attache de l'importance au choix et à la provenance des céréales utilisées pour la farine mais il cherche aussi à se diversifier.

Depuis quelques temps, le moulin dispose donc d'une véritable boutique installée sur le site familial, à l'endroit même où se trouvait le garage il y a plus d'un siècle.

La boutique du Moulin Kircher vous accueille du lundi au samedi à Ebersheim - Romain Ambro

Plutôt que des camions, vous y trouverez du pain, des viennoiseries, du salé, des pâtisseries, et des produits issus d'autres producteurs mais qui s’inscrivent dans une volonté de retrouver le goût des bonnes choses.

Pour alimenter sa boutique, le Moulin Kircher s'est équipé d'un laboratoire dernier cri pour fabriquer pains, viennoiseries et pâtisseries à partir de la farine produite sur place. - Romain Ambro

Par ailleurs, des cours de boulangerie sont organisées directement sur place à "L'école du pain - Atelier du Moulin" pour apprendre à faire son pain à la maison !

Le moulin Kircher propose des ateliers sur inscriptions pour apprendre à fabriquer soi-même son propre pain fait maison - Romain Ambro

L'Adresse

Moulin KIRCHER

10 quai du moulin

67 600 EBERSHEIM

tel : 03.88.85.71.10

Le site : www.moulin-kircher.fr

