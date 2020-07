François-Xavier de SAINT-EXUPERY administre le vignoble du Château de Tiregand à Creysse. Avec son frère Pierre ils descendent de la célèbre lignée de SAINT-EXUPERY dont la Comtesse et l’aviateur sont issue. Qui ne connaît pas de réputation Antoine de SAINT-EXUPERY écrivain, poète, aviateur et reporter français, l’auteur en 1943 de l’incontournable « Petit Prince » qui s'est vendu à plus de 134 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui le place en cinquième position des livres les plus vendus au monde.

Château de Tiregand vu depuis la terrasse © Radio France - Bernard Guyot

Le Château de Tiregand en arrivant par la route © Radio France - Bernard Guyot

Le Château de Tiregand est aujourd’hui un domaine de 406 hectares comprenant terres, vignes et forêts. Le château est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques. La propriété est classée Haute Valeur Environnementale pour ses pratiques culturales respectueuses de l’environnement et à obtenue le classement des forêts.

De gauche à droite : Pascal ZANUTO, François-Xavier de SAINT-EXUPERY et son frère Pierre © Radio France - Bernard Guyot

Situé sur la rive droite de la Dordogne, au nord de Bergerac, le vignoble de Pécharmant est le plus ancien vignoble du bergeracois. Regroupé sur quatre communes (Creysse, Bergerac, Lembras et Saint-Sauveur), le vignoble de Pécharmant orienté au sud, bénéficie d’un bel ensoleillement. Les sols sont composés de graves, sables et argiles du Périgord, riche en fer et en manganèse. La particularité de ce vignoble vient donc de son sol de « sables et de graviers du Périgord ». L’appellation Pécharmant donne naissance à des vins généreux, corsés, bien charpentés. Reconnue comme AOC en 1946, ce vignoble se compose aujourd’hui de 441 hectares répartis entre 49 producteurs. La densité de plantation est fixée depuis 1992 à 4000 pieds/ hectare minimum.

Des vignes de Château de Tiregand à Creysse © Radio France - Bernard Guyot

Dans les vignes on favorise la maturité par une taille courte, un ébourgeonnage, la vendange en vert, et l’effeuillage. Depuis plus de 5 ans, le Château de Tiregand pratique une agriculture raisonnée. Par des observations dans la vigne et de la météo, la protection du vignoble est optimisée et respecte mieux l’environnement. Responsable du vignoble, Pascal ZANUTO dirige une équipe qui travaille toute l’année pour Tiregand.

Une partie de la cuverie avec des cuves en inox © Radio France - Bernard Guyot

Jean-Marc DOURNEL et Stéphane SEURIN sont les oenologues de Château de Tiregand. Jean-Marc Dournel, docteur en œnologie sur la stabilisation de la matière colorante, est un spécialiste de la biodynamie. Au Château de Tiregand, on assemble 4 cépages afin de profiter de la palette aromatique de chacun d’eux. Le vignoble comprend du merlot (54%), du cabernet-sauvignon (23 %), du cabernet-franc (18%) et du malbec (5%). Chacun de ces cépages, récolté au meilleur de sa maturité, apporte les qualités nécessaires à l’élaboration de grands vins.

Des fûts de vin dans le Chai du Château de Tiregand © Radio France - Bernard Guyot

Château de Tiregand comprend 3 Vins rouges en A.O.C. Pécharmant.

Cuvée « Grand Millésime » sur 8 hectares. Ce pécharmant est un assemblage de merlot (60%) de cabernet sauvignon (35%) et cabernet franc (5%). La Vinification est faite en barriques et en cuves ouvertes. La Cuvée 2015 a obtenu une médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris 2017

Clos Montalbanie. Un vin issu des jeunes vignes de moins de 10 ans du vignoble de Tiregand et d’une partie de sélection non retenue dans l’assemblage du premier vin. Ce Pécharmant est un assemblage de Cabernet franc (35%), Merlot (35%), Cabernet sauvignon (20%) et de Malbec (10%).

1 Vin blanc en A.O.C Bergerac sec.

Sur 1,65 hectares de cépages blancs avec 90% de sauvignon et 10% de sémillon, le Bergerac sec est un vin blanc sec très fruité.

Thibaud Vanel devant l’hôtel-restaurant La Bastide Capraise à St Capraise de Lalinde © Radio France - Bernard Guyot

La Bastide Capraise à St Capraise de Lalinde, au pied de l’église, est tenue par le chef Thibaud Vanel et Vincent Piquard. Ils arrivent de Suisse où ils travaillaient dans l’hôtellerie-restauration. Thibaud Vanel a fait des études dans ce domaine en Haute-Savoie. Il a effectué de nombreux stages dans de prestigieux restaurants avec des chefs comme Anne-Sophie Pic, et a travaillé en salle. Thibaud Vanel travaille des produits frais issus majoritairement de producteurs locaux. Il va associé 3 plats qui se marie avec 3 vins de la gamme de Château Tiregand.

De gauche à droite : Sauvignon blanc 2019, Pécharmant « Grand millesime » 2015, Pécharmant Clos Montalbanie 2016 © Radio France - Bernard Guyot

Entrée : Sauvignon blanc avec Ceviche de Daurade Royale et Bar de ligne.

Plat de résistance : Pécharmant « Grand millesime » 2015 avec un cœur de filet de bœuf contisé à la truffe d’été et foie gras, cuit en brioche.

Dessert : Pécharmant Clos Montalbanie avec une forêt noire revisitée, biscuit chocolat et fève de cacao, cerises rôties au Pécharmant.

Une forêt noire revisitée, biscuit chocolat et fève de cacao, cerises rôties au Pécharmant - La Bastide Capraise à St Capraise de Lalinde