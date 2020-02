Au cœur des vignes au Château Haut Lamouthe à Lamonzie St Martin.

Château Haut-Lamouthe est une histoire de famille où deux générations produit, à Lamonzie St Martin près de Bergerac, des vins fins, élégants et fruités. L'exploitation est en GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun). En 1986, les frères Christian et Michel DURAND (et Alain en 1997) décident de se consacrer à la viticulture. Aujourd'hui c'est une autre génération qui a repris le flambeau avec Michel et Julien Durand et Nicolas Pouget qui succède à son oncle.

De gauche à droite : Michel Durand, Nicolas Pouget et Julien Durand © Radio France - Bernard Guyot

Depuis 2001, le vignoble du Château Haut-Lamouthe à Lamonzie St Martin adopte des pratiques culturales respectueuses de l'environnement. La conduite traditionnelle du vignoble et des vergers s’appuie sur les principes de l’agriculture raisonnée et du développement durable.

L'entrée du Château Haut-Lamouthe à Lamonzie St Martin © Radio France - Bernard Guyot

Vins et pruneaux mi-cuits du Périgord au Château Haut-Lamouthe à Lamonzie St Martin © Radio France - Bernard Guyot

Le Château Haut-Lamouthe produit également des pommes et des pruneaux. Les prunes sont séchées dans des fours. La prune dente se transforme en pruneau après séchage de 24 heures et une cuisson à 75°. Les pruneaux sont conservés en sachet par le procédé de la pasteurisation, le plus naturel et sain possible. Les pruneaux mi-cuits, sont sans colorant, sans conservateur, sans agent de réhydratation et sont naturellement aromatiques et moelleux.

Des vignes en hiver (février) © Radio France - Bernard Guyot

La gamme de vins du Château Haut-Lamouthe à Lamonzie St Martin © Radio France - Bernard Guyot

Le Château Haut-Lamouthe produit une large gamme de vins de Bergerac. Le vignoble de 30 ha permet l'élaboration de vins rouges, rosés et blancs de grande qualité. "L'Inédite" un vin rouge qui a été élevé 16 mois en fûts de chêne. Le Château Haut Lamouthe Bergerac Rouge qui est vinifié de façon traditionnelle. Un Côte de Bergerac Moelleux vinifié à froid et issu exclusivement du cépage sauvignon. Un Bergerac blanc sec qui offre de la minéralité. Un rosé aromatique au fruité incomparable. Un Monbazillac issu de vendanges manuelles et tris successifs qui reste gourmand.

Le Chai de vinification et les cuves en inox © Radio France - Bernard Guyot

Un des nombreux diplômes du Château Haut-Lamouthe à Lamonzie St Martin © Radio France - Bernard Guyot

Dans une Bâtisse du XIVème siècle située dans le Bergerac historique, le restaurant « Le St Jacques » est tenu de nos jours par Emilie et Benoît. Le couple apporte sa touche de modernité à une cuisine authentique.

Le restaurant "Le St Jacques" au 30 rue St James dans le quartier historique de Bergerac © Radio France - Bernard Guyot

Benoit et Michel Durand devant la cheminée de la salle du haut du restaurant "Le St Jacques" à Bergerac © Radio France - Bernard Guyot

3 bouteilles du Château Haut-Lamouthe : Blanc sec, L'inédite (rouge en fût de chêne) et Moelleux © Radio France - Bernard Guyot

