Installés depuis 2001 au Château le Tap à Saussignac, la famille ROCHES possède 15 hectares de vignes à 50% rouge et 50% blanc. Ce vigneron indépendant réalise avec soin toutes les étapes (de la culture de la vigne à l’embouteillage). 9 cépages et 8 vins Château Le Tap.

La palette des vins de Château Le Tap à Saussignac © Radio France - Bernard Guyot

A Saussignac, Château le Tap est tenu par Olivier Roches. La propriété bénéficie de l'Appellation d'Origine Contrôlée Saussignac. Une appellation qui couvre quatre communes : Gageac-et-Rouillac, Monestier, Razac-de-Saussignac et Saussignac. Elle est située sur les coteaux de la rive gauche de la rivière Dordogne.

Olivier Roches le propriétaire de Château Le Tap à Saussignac © Radio France - Bernard Guyot

Le centre de Saussignac abrite le café associatif "Au timbré" (ancienne poste) qui compte plus de 300 adhérents dont Allan un écossais , Anabelle et la vigneronne Elodie Corrieu. De nombreux rendez-vous ponctue l'année : festival Jazz (fin mai), festival des Ploucs (1er WE de juillet), association Le Cèp (septembre), les Arts au château (en octobre), festival folk (17 octobre), apéro vigneron, petits déjeuners les dimanche et mini marchés l'été.

Devant le café associatif "Au timbré" à Saussignac, Allan, Annabelle, Olivier Roches et Elodie Corrieu. © Radio France - Bernard Guyot

La vigne est plantée sur un terroir argilo-calcaire d’exception, constitué plus techniquement de Calcasols vertiques sur calcaire dur (de Castillon) et Calcasols colluvionnés sur molasses calcaires (de l’Agenais). Les vignes sont restructurées à haute densité (5000 pieds par hectare) et bénéficient d’une très belle exposition sur coteaux.

Axel (21 ans) l'un des fils Roches © Radio France - Bernard Guyot

Le vignoble est composé à environ 50% de cépages blancs (Sauvignon, Sauvignon Gris, Sémillon, Muscadelle et Chenin) et à 50 % de cépages rouges (Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Malbec).

Le Sauvignon commence à murir (24 juin) © Radio France - Bernard Guyot

A Château Le Tap, le mode de culture est biologique depuis 2007 et a été certifié en 2010, dans le respect et l’équilibre du terroir, sans pesticide ni engrais de synthèse.

Maxime Roches (23 ans) devant des cuves en inox. © Radio France - Bernard Guyot

Au Chai de vinifiacation, les techniques modernes font exprimer le meilleur des vins Château Le Tap : des Bergerac Blancs et Rouges riches et fruités, des sélections « haut de gamme », jusqu’à l’excellence du Saussignac blanc liquoreux.

Axel, Maxime et Olivier Roches devant des fûts de la cuvée Julie Jolie (Bergerac rouge) © Radio France - Bernard Guyot

Le domaine des Vigiers à Monestier, (golf à 27 trous, SPA, restaurant gastronomique, bistrot) propose sur 130 hectares, toute une gamme d’activités autour du vin et de la gastronomie.

Niels Koetsier le PDG de Château des Vigiers à Monestier devant la fin du parcours de golf à 27 trous © Radio France - Bernard Guyot

Didier Casagonat, le chef va devoir associé 3 plats avec 3 vins Château Le Tap :

Entrée : Blanc sec 2019

Plat de résistance : Bergerac rouge Julie Jolie 2016

Dessert : Saussignac 2015

Bergerac sec 2019, Bergerac rouge 2016 Julie Jolie, Saussignac 2015 et 2016 © Radio France - Bernard Guyot

Le restaurant gastronomique, Les Fresques, une étoile Michelin vous fera découvrir une cuisine élaborée et goûteuse, renouvelée au gré des saisons. Le Bistrot est situé dans l’ancien chai de vinification du domaine. Il propose une magnifique vue.

Le chef Daniel Casaguana qui gère le restaurant gastronomique étoilé et le Bistrot des Vigiers. © Radio France - Bernard Guyot

Pour plus de renseignements, contactez le Château des Vigiers à Monestier entre Eymet et Ste Foy la Grande.