L'AOP (Appellation d'Origine Contrôlée) Pécharmant provient du plus ancien vignoble bergeracois. Les vignes du Pécharmant s'étendent sur 400 hectares au nord-est de Bergerac. Le Château Les Farcies du Pech est un des fleurons de cette appellation. Après 44 ans de bons et loyaux services sur la propriété, Betty et Serge DUBARD prennent leur retraite et c'est Blandine et François-Xavier (Fix) LESOT qui reprennent Les Farcies du pech.

« Au cœur des vignes », le reportage de France Bleu Périgord au Château Les Farcies du Pech à Bergerac (Présentation) Copier

Vue aérienne du Château Les Farcies du Pech à Bergerac - Château Les Farcies du Pech

Aux portes de Bergerac, Le Château Les Farcies du Pech s’étend sur 35 hectares dont 15 hectares de vignes et 20 dédiés à la biodiversité (prairies, bois, verger).

« Au cœur des vignes », le reportage de France Bleu Périgord au Château Les Farcies du Pech à Bergerac (1ère partie)) Copier

Cour intérieure du Château Les Farcies du Pech © Radio France - Bernard Guyot

Le couple LESOT a la volonté de s’engager sur le chemin de la culture biologique pour une terre durable.

Table faite à partir de barriques © Radio France - Théo Sillaire

Les vignes, d'une seule parcelle, ont un sol calcaire composé de sables, de graviers du Périgord, d'argiles grises et rouges sur un socle de calcaire dit "tran". La densité de plantation est fixée depuis 1992 à 4 000 pieds/ha minimum.

« Au cœur des vignes », le reportage de France Bleu Périgord au Château Les Farcies du Pech à Bergerac (2ème partie) Copier

Des vignes en Malbec avec le chef de culture Alexandre Bégu © Radio France - Bernard Guyot

Le Touriga nacional est un cépage noir portugais qui donne des vins de grande qualité. Grâce à ses faibles rendements, cette variété à petits grains et peaux épaisses, joue un rôle essentiel dans les assemblages du vin de Porto, et elle est de plus en plus utilisée dans les autres appellations. En Périgord, Château les Farcies du Pech s’y essaye.

Plantation du Touriga nacional (cépage noir portugais) © Radio France - Bernard Guyot

Le secret du Pécharmant provient de l’assemblage de 4 cépages parvenus à parfaite maturité : Merlot et Cabernet Sauvignon (les 2 cépages principaux), mais aussi Cabernet franc et Malbec.

« Au cœur des vignes », le reportage de France Bleu Périgord au Château Les Farcies du Pech à Bergerac (3ème partie) Copier

Le Chai à vinification avec FIX LESOT © Radio France - Bernard Guyot

Après être passé dans le Chai de vinification durant quelques mois, les vins sont élevés et vieillis en fûts de chêne français.

Le Chai à barriques avec Serge Dubard © Radio France - Bernard Guyot

Dans le cœur historique de Bergerac, le restaurant "Le Vinquatre" est tenu par Mélanie LEGRAND et Charlie RAY (un chef britannique). Suite à la pandémie, le couple propose actuellement de la vente à emportée uniquement le Week-End avec un menu (entrée, plat, dessert) à 25 €.

« Au cœur des vignes », le reportage de France Bleu Périgord au Château Les Farcies du Pech à Bergerac (4ème partie) Copier

Restaurant « Le Vinquatre » à Bergerac © Radio France - Photo Restaurant Le Vinquatre

Pour l'alliance mets -vins, on vous propose :

Château Elixir 2016 et Château les Farcies du Pech 2018 © Radio France - Bernard Guyot

En entrée : Château les Farcies du Pech 2018 avec du pâté de maquereau et sa salsa de betteraves.

Plat principal : Château Elixir 2016 avec un carré d'agneau ananas grillé.

Le Pécharmant peut de boire (avec modération) de l'apéritif au dessert (par exemple avec du chocolat).

De gauche à droite Serge Dubard, Fix Lesot et Mélanie Legrand © Radio France - Bernard Guyot

Prise son Clément BAUDOUIN.