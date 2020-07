Château Montplaisir à Prigonrieux.

Château Montplaisir est une exploitation viticole située à Prigonrieux non loin de Bergerac. Charles BLANC, le propriétaire est curieux par nature. Il travaille sur 8 cépages différents et possède une palette de vin qui va du Blanc sec au Rosette en passant par le rouge et le rosé.

L'appellation Rosette est une AOC (Appelation d'Origine Contrôlée) créée par décret le 12 mars 1946. Son territoire correspond à celui qui a été délimité en 1322 sous l'appellation de « vinée de Bergerac ». L'appellation Rosette peut être produite dans l'aire délimitée sur les communes de Bergerac, Creysse, Ginestet, Lembras, Maurens et Prigonrieux. Elle tire son nom d'un lieu-dit de la commune de Bergerac. Tombé dans l'oubli, le vignoble est à nouveau exploité dans les années 60 grâce à quelques rapatriés d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, 12 vignerons s'occupent de cette production confidentielle sur moins de 50 hectares. Les cépages préconisés par le cahier des charges de l'appellation sont la Muscadelle B, les Sauvignons blancs B et gris G, et le Sémillon B. Le vin de Rosette a une couleur jaune paille pâle. Le Rosette est un moelleux baptisé le moins moelleux des moelleux. C'est un vin blanc moelleux frais, floral, fruité, et tout en légèreté.

Charles BLANC devant ses vignes © Radio France - Bernard Guyot

Le vignoble de Montplaisir a été implanté en 1917 par la famille Collet. La propriété vendue aux enchères le 6 juin 1978 a été acquise par Marie-Françoise Jean et Jean-Louis Blanc, les parents de Charles. C'est en janvier 2001, après 3 ans aux côtés de son père (ancien pédiatre) et un séjour notamment en Nouvelle Zélande, que Charles poursuit le travail de ses parents avec passion. Aujourd'hui l'exploitation est de 5,5 hectares.

Jean-Louis et Charles Blanc devant la gamme de vins de Château Montplaisir © Radio France - Bernard Guyot

Le vignoble de Château Montplaisir a été replanté dès 1980. Situé sur la rive droite de la rivière Dordogne, le sol est constituée de terrasses mariant des sols de graves, de sables et de dépôts alluvionnaires. Charles Blanc fait depuis longtemps de l'agriculture raisonnée et maintenant de la conversion Bio et de la biodynamie c'est à dire la prise en considération de l'influence supposée des rythmes lunaires et planétaires. Dame Nature est mise en avant. Une plante vivace à racine rampante, l'Akilet, est par exemple posée au pied des vignes. Occasionnellement, le vigneron Charles Blanc est aidé par BASE, (Bergerac Actions Solidarité Emploi) qui est une association désireuse de défendre l'emploi dans le Bergeracois et promouvoir l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire. L’association a pour vocation de collaborer essentiellement avec les entreprises et les collectivités. Ainsi, elle intervient sur des chantiers variés et différents, dont la vigne, qui est un support d'insertion. Les salariés participent notamment aux vendanges à Château Montplaisir.

Antoine (encadrant de l'association BASE) et Charles BLANC. © Radio France - Bernard Guyot

Après les vendanges, le raisin est acheminé dans le chai de vinification afin de devenir du vin. Le savoir-faire de l'homme va faire la différence et la distinction entre les différents vins. Les macérations sont courtes ou longues pour les rouges et parfois inexistantes pour les blancs. Les fermentations sont thermo régulées pour obtenir à chaque moment le meilleur du raisin. ELe Chai possède des cuves en ciment et des cuves en inox. Depuis 1997, les meilleurs "jus" sont travaillés et élevés en barrique de chêne français pour donner complexité et souplesse aux vins. Au final, la palette est large avec diverses appellations: Bergerac rosé, Bergerac et Côtes de Bergerac rouge, Bergerac blanc sec, Rosette.

La cuverie de Château Montplaisir à Prigonrieux © Radio France - Bernard Guyot

Situé dans le quartier historique du vieux Bergerac, le restaurant "Le Confluence" est tenu depuis novembre 2019 par Kevin et Laurine Fuentes. Kevin le jeune chef est d'origine Lyonnaise. Après différentes expériences en restauration, il est aujourd'hui à la tête de l'établissement. La carte est issue de produits frais et de saison. Ici, on privilégie la qualité du produit. La carte des vins comprend des vins de Bergerac dont Château Montplaisir. Pour l'exercice de l'alliance mets-vins, on découvrira en entrée un Rosette (dont le sucre donne en bouche une onctuosité sans excès) qui ira très bien avec du foie gras mi-cuit avec sa gelée de framboise. Pour le plat principal, la cuvée Monochrome (cépage Chanin, un cépage blanc) qui est associé à du ris de veau accompagné de petits pois. Pour le dessert, un ZK 121 (un vin qui désigne la parcelle de Château Montplaisir). Ce Côtes de Bergerac rouge, vin de garde élégant et complexe, se marie très bien avec le Dôme chocolat et son cœur de fruits acidulés proposé par Kevin.

3 vins (Rosette, cuvée monochrome et Côtes de Bergerac rouge) de Château Montplaisir. © Radio France - Bernard Guyot

Kevin Fuentes propose différents plats de saison et un menu du jour.

Kevin FUENTES le patron et chef du restaurant "Le Confluence" dans le Bergerac historique. © Radio France - Bernard Guyot

Ouvert depuis novembre 2019, le restaurant "Le Confluence" propose une terrasse et une salle à l'intérieur. On vous attends au 16 rue du Colonel de Chadois à Bergerac.