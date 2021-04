Château Puy Servain à Port Ste Foy

Au cœur du pays de Montaigne, Château Puy Servain est tenue de main de maître par Daniel HECQUET. Cet amoureux des grands vins de Bergerac et de Montravel est animé par la passion. « Le meilleur à la limite du possible » est la devise de la famille.

Nous sommes à la limite de la Gironde et du vin voisin qu’est le St Emilion. Sur la commune de Port Ste Foy et Ponchapt, la propriété de Daniel HECQUET, Château Puy Servain, est une exploitation familiale qui s'étend sur près de 50 hectares. Daniel Hecquet fut Œnologue au célèbre Château d'Yquem avant de regagner la propriété familiale. En 1988. il reprend l'exploitation viticole qui depuis, a été constamment restructurée, agrandie, enrichie de nombreux bâtiments, et équipements. Château Puy Servain est membre de GIE Bordeaux, un regroupement de viticulteurs représentant des appellations prestigieuses.

Daniel HECQUET © Radio France - Bernard Guyot

Gamme de bouteilles de Château Puy Servain © Radio France - Bernard Guyot

Des rangs de vignes à Château Puy Servain © Radio France - Bernard GUYOT

La fertilisation des sols est réalisée uniquement avec des engrais organiques. 1,5 m entre les rangs de vignes.

Pierre CHAUMET voisin et oenologue © Radio France - Bernard Guyot

Pierre CHAUMET (Oenologue et ami de Daniel Hecquet) est dans l’analyse et le conseil.

Des rangs de vignes © Radio France - Bernard Guyot

Les vignes sont travaillées dans le respect de l’environnement.

Bernard Bazinette et Reanud son fils © Radio France - Bernard Guyot

Bernard BANIZETTE (maitre de chai et chef de culture) tient une entreprise agricole à Nastringues au nord de Port Ste Foy. Son fils Renaud travaille avec lui au Château Puy Servain.

Des cuves en inox dans le chai de vinification. © Radio France - Bernard Guyot

Les vins sont élevés en barrique de chêne français durant 12 à 15 mois, avec une proportion importante de barriques neuves (plus de 50%).

Le Chai à barriques semi-enterré. © Radio France - Bernard Guyot

Cépages rouges : Merlot 60%, Cabernet Franc 20%, Cabernet Sauvignon 20%.

: Merlot 60%, Cabernet Franc 20%, Cabernet Sauvignon 20%. Cépages blancs : Sémillon 53%, Sauvignon 40%, Muscadelle 7%.

Des millésimes anciens de Château Puy Servain © Radio France - Bernard Guyot

Benoit VACHER tient "le Saint Jacques" à Bergerac, un restaurant dans une demeure du XIVème siècle. A l'intérieur, 3 salles pour 3 ambiances différentes et un patio à l'extérieur pour les beaux jours. La carte des vins propose plus d’une centaine de références de vins. Dans l'assiette, on retrouve toutes les saveur du terroir périgourdin. Vivement que les restaurants rouvrent...

Restaurant Le St Jacques à Bergerac - Benoit VACHET

Pour l'alliance mets avec des vins de Château Puy Servain, le restaurant "Le St Jacques" à Bergerac tenu par Benoit VACHER propose :

Entrée : un blanc, Marjolaine 1998 avec une tartiflette de St Jacques accompagnée de sa tome de Brebis du Périgord.

Plat principal : Un Montravel rouge vieilles vignes 2017 avec une Chartreuse d’Epaule d’agneau confite printanière.

Dessert : un liquoreux avec un Haut Montravel 2015 avec un Financier façon Baba agrémenté de fruits rouges.

Un blanc, Marjolaine 1998, un Montravel rouge vieilles vignes 2017 et un liquoreux avec un Haut Montravel 2015. © Radio France - Bernard Guyot

Daniel HECQUET dans le Chai à barriques © Radio France - Bernard Guyot

Prise de son Sylvain PENNEC. Reportage Bernard GUYOT.