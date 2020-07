Chaud-Froid de courgettes

Dans cette recette il s’agit de galettes chaudes servies avec une préparation froide mais en cuisine le terme chaud-froid s’allie à une sauce chaude préparée avec une gelée de viande ( le jus de cuisson d’une volaille qui se gélifie) associée à une sauce blanche (avec une pointe de citron à la fin !). Une sauce chaude la plupart du temps servie avec les restes de volaille froids !

*La courgette peut être épluchée ou pas à condition que la peau soit fine et souple, pour le vérifier il suffit d’enfoncer un ongle dedans, si l’ongle perce facilement la peau, c’est bon !

Par personne :

1 courgette moyenne*

Sel et poivre

1 œuf

1 c à s de farine de blé (ou autre)

1 c à s de fromage de chèvre (ou autre)

1 c à c de vinaigre

1 c à c d’huile

1 c à c d’huile pour la cuisson.

Eplucher la courgette et la râper avec le gros côté de la râpe. Dans un saladier mélanger courgette + sel et poivre. Réserver dans un plat pendant 10 min. partager la préparation en 2. A la 1ère moitié, incorporer l’œuf, la farine, le fromage et façonner des galettes. Incorporer à la 2de moitié, le vinaigre et l’huile et réserver la préparation sur un plat de service. Chauffer l’huile prévue pour la cuisson et faire dorer les galettes 3/4 min sur chaque face. Les déposer chaudes sur les courgettes vinaigrées et servir.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine