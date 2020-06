Che Pasta Nonna, en Haute-Garonne, à Blagnac :pâtes locales et artisanales

Rencontre avec Diégo Homps, qui fabrique, des pâtes artisanales, locales et bios . Diégo est argentin d’origine, mais il est amoureux de notre région depuis qu'il est arrivé en 2006. Argentine, Italie, Espagne et Occitanie c’est un peu tout ça, à “Che Pasta Nonna” à Blagnac. Diégo Homps est donc argentin, il travaille avec Pablo Ferreira qui est espagnol. Comme ils font des pâtes , on pense bien sur, à l’Italie et pour les produits utilisés dans les préparations il y a du local et du bio ! Dans l’espace du bas, la boutique, d'où l’on peut voir l’atelier. Il y a également les machines, mais aussi une déco, chinée chez Emmaüs : casseroles en cuivre, moulin à café, réveil à aiguilles.

Che Pasta Nonna à Blagnac, des œufs, des farines et autres produits locaux

Che Pasta Nonna, 18 rue Pasteur à Blagnac - Diego Homps

Pâtes fraîches ou pâtes sèches à base de produits locaux, c’est un choix et des convictions pour Diégo Homps , maître pastier, à Blagnac. Dans l’atelier, il travaille avec Pablo qui lui, est chargé de préparer les sauces et les desserts.

Fanes de carottes, épinards, citron vert et autres ingrédients pour le pesto de Pablo

Che Pasta Nonna, Pablo Ferreira pour les sauces (et les desserts) © Radio France - Emmanuelle Wiener

Toutes les sauces de “Che Pasta Nonna” ont un nom, ou plutôt, un prénom féminin : Géraldine, Marinette, Célinette , Ginette. Ces prénoms sont ceux des grands-mères de celles et ceux qui ont participé de près ou de loin, à l’aventure de cette atelier boutique.

Ingrédients locaux et bios pour les fabrications de Che Pasta Nonna à Blagnac - Diégo Homps

“Faire différent et excellent” c’est la devise de Diégo Homps : dans son atelier de fabrication de pâtes. Il met toute sa passion et son amour pour fabriquer des pâtes et des sauces dans un esprit “cuisine de grand-mère”. Les œufs, les farines, les charcuteries, les fromages viennent de Colomiers, Beauzelle, Grenade sur Garonne : c’est à quelques kilomètres de Blagnac et c’est donc du circuit court et bio.

Che Pasta Nonna à Blagnac : le processus d'extrusion

Au dessus de l'atelier boutique, il y a 2 autres pièces qui sont aussi très importantes