Chef de gare à Toulouse Matabiau

Du 11 au 17 octobre, 30 gares françaises accueillent la 8ème édition de l’opération Chefs de Gare. Après une année 2020 privée de l’opération, le millésime 2021 revient encore plus fort. Pour cette nouvelle saison tant attendue, SNCF Gares & Connexions invite gourmands et gourmets à entrer dans les gares, nouvelles destinations culinaires, pour découvrir leurs chefs régionaux ainsi que les artisans et producteurs locaux. Boris Tronco, le toulousain, chef du Chelala près de Victor Hugo est ravi d'avoir cuisiné pour la première fois devant un public et pour la première fois en gare Matabiau. Après avoir travaillé dans des restaurants gastronomiques comme le restaurant de Michel Sarran, le Genty Magre ou même le Pré Catalan, Boris Tronco gère désormais une brigade de talents et propose une carte complète autour de la cuisine levantine et orientale. Son souhait est d’offrir aux convives une expérience gustative unique à Toulouse.

Aujourd’hui, les gares contemporaines positionnent la gastronomie au carrefour des mobilités, locales, nationales, internationales, avec de nombreuses offres de restauration notamment menées par des chefs étoilés, et un choix minutieux des différents commerces de bouche. Le Road Show toulousain a été animé par Carinne Teyssandier. Et l'artisanat local est à l'honneur avec Le Hameau de Marie Antoinette, épicerie fine, Abeillement Vôtre, association d’apiculteurs.