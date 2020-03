Chef Jésus : Cuisinons avec nos enfants !

Avec le Coronavirus, plus d’école et plus de… cantine ! Et parfois un casse-tête pour les parents qui gardent leurs enfants à la maison en raison des consignes de confinement. On enfile tous ensemble un tablier et on file en cuisine ?

Face à l’épidémie de Covid-19, parents et enfants se retrouvent contraints de cohabiter, parfois dans des espaces réduits, comme les appartements en ville. Les placards et les frigos semblent un peu plus vides que d’habitude et on entend partout qu’il faut faire attention, car on ne sait pas combien de temps tout ça va durer. Dehors, les files d'attente s'allongent devant les magasins et à la maison, les enfants ont faim ! Pas de panique, Chef Jésus et Isabelle Wagner vous attendent en cuisine avec pleins de trucs et d’astuces !

Impliquer toute la famille

A situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle ! Chacun doit pouvoir trouver sa place et participer à la préparation des repas : mettre le couvert, éplucher des légumes, réfléchir aux prochains menus. Cuisiner avec papa ou maman (une bonne occasion d’apprendre), débarrasser, faire la vaisselle (si, si, c'est sympa !). Un repas pris en famille est aussi une bonne occasion de resserrer les liens, d’échanger et de se détendre. Les sites spécialisés en cuisine et les réseaux sociaux sont aussi un bon moyen, pour ceux qui manquent d’imagination, de trouver des recettes faciles et des tutoriels pour les réaliser.

Des repas simples et bons

Même si faire les courses s’est un peu transformé en parcours du combattant ces derniers jours, des stocks habilement gérés et un peu d’imagination peuvent vous permettre, comme le souligne chef Jésus, de concocter des repas équilibrés et de laisser chacun s’exprimer : un plat de pâtes ou une pizza maison réalisés par des ados peuvent en quels coups de fourchette vous transporter en Italie. Votre petit dernier vous demande de faire un gâteau, laissez-lui les commandes, il va vous surprendre et révéler le Pierre Hermé qui sommeille au fond de lui ! Ces repas pris en famille peuvent aussi permettre de retrouver de meilleures habitudes alimentaires en laissant une belle place aux légumes (que vos enfants évitent soigneusement à la cantine !) ou en préparant des salades de fruits frais.