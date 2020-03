Chef Jésus : Faire son pain à la maison, c’est facile !

Comme le rappelle Chef Jésus, un bon pain, ce sont d’abord de bons ingrédients : de l’eau, du sel, de la farine et de la levure, et un bon four ! Mais d’autres modes de cuisson existent. Le choix de la farine est également primordial afin de garantir à votre pâte l’élasticité nécessaire. Chaque variété de farine porte un numéro. Plus le numéro est grand, plus la farine sera complète, comme la T180. De nombreux boulangers utilisent de la farine de blé type T55.

Chef Jésus nous explique comment préparer son levain

Pétrir avec un robot

Un robot pâtissier ou ménager peut être très utile pour pétrir la pâte en y incorporant tous les ingrédients sélectionnés. Pour la fermentation, utiliez une bonne levure biologique afin d’obtenir une bonne élasticité. Laissez lever la pâte recouverte d’un linge humide, avant de la découper en pâtons que vous pourrez façonner à votre guise avant la cuisson.

La cuisson

Pour obtenir un pain qui fera plaisir à toute la famille, il est capital de bien connaître son four. Préchauffez-le à 220 degrés avant d’enfourner. Une cuisson réalisée dans un four vapeur permet d’obtenir un excellent résultat. Dans un four traditionnel, un résultat équivalent peut être obtenu en plaçant un petit bol rempli d’eau à l’intérieur qui va apporter de l’humidité pendant la cuisson (ou avec un fond d’eau dans le lèche frittes). Si vos pâtons ont la dimension d’une baguette traditionnelle comptez 25 minutes. Une astuce pour savoir votre pain est cuit : tapez sur la croute avec un couteau. Si ça sonne creux, c’est cuit !

Pain maison, la recette de Laurence

Et la mique dans tout ça ?

Très prisée en Périgord, la mique est un pain sans croûte, fait uniquement de mie et composée d’ingrédients simples. Sa recette remonte au moyen-âge et l’on trouve des variantes de la mique en Corrèze dans le Quercy et le Limousin. Cette boule rustique qui accompagne à merveille un confit de canard, une poule au pot ou un petit salé peut se déguster en tranches grillées à la poêle. Elle se prépare avec 200 grammes de pain rassis coupé en dés. Mélangez à deux œufs, du sel, du poivre (certains y ajoutent de l’ail ou du lard). Roulez le tout dans de la farine avant de plonger la boule dans un bouillon de cuisson entre 30 minutes et une heure en fonction du poids de votre mique ! Pour la petite histoire, la mique a fait son entrée dans le Larousse en 2017 !

Mique de la Grand-mère Jeanne © Radio France - Bernard Lagorce

Ingrédients pour un pain :

- 350 ml d'eau tiède

- 500 g de farine de votre choix (200g farine complète bio avec 300g de farine blanche bio)

- 2 g de farine boulanger fraîche

- 1,5 cuillère à café de sel