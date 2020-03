Chef Jésus : La gastronomie des fonds de tiroir

Avec le confinement obligatoire, toute la famille se retrouve à la maison, et au coeur de cette maison il y a la cuisine. L'occasion de faire participer petits et grands et de découvrir les trésors cachés de nos placards.

Pendant le confinement on met tous la main à la pâte!

Soyons créatifs ! On sait qu’en ces temps difficiles, faire ses courses et avoir des réserves peut être compliqué. On ne peut pas sur un simple coup de tête filer chez le primeur ou l'épicier du coin au prétexte qu'il manque un citron ou un avocat. Il faut parfois se replier sur les boites de conserves ou les aliments qui semblent avoir toujours hanté dans nos placards: pâtes, farine, oeufs etc...! Le confinement ne veut pas dire mal bouffe ou grignotage, on peut apprendre a cuisiner des choses simples et pourquoi pas des croquettes de pâtes un peu à la façon des croquetas espagnoles?

Les croquettes de pâtes à la façon de Chef Jésus Copier

Et si les croquettes de pâtes vous tentent, en voici une autre recette.

Avec Chef Jésus et Isabelle Wagner les idées ne manquent pas pour "cuisiner ensemble". Ca permet de renouer les liens et d'éviter au plus jeunes de passer une journée entière devant un écran . Parmi ces idées, boulettes de purée, riz cantonnais et autres yaourts à faire soi même à la cocotte minute. Et si vraiment on n'est pas très aventureux en cuisine on peut toujours se référer à des blogs de cuisine qui ont fait leur preuve, comme celui de la bordelaise Anne lataillade : Papilles et Pupilles.