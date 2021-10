Chefs en Gare, quand la gastronomie s'invite à la gare de Metz

Votre évènement convivial et gourmand pose bagage à la gare de Metz, plus précisément dans le hall Jean Moulin, avec pour ambition de valoriser la richesse culinaire des territoires. A vos cuillères, et venez déguster les spécialités des restaurants Terroirs de Lorraine, ainsi que bon nombre de produits made in Lorraine.

Pour cette huitième édition, plus de 30 gares dans toute la France et 200 artisans se mobilisent avec leurs produits, leurs foodtrucks, leurs casseroles !

Ah, elle va avoir une saveur extraordinaire cette huitième édition de Chefs de Gare !

GARE SNCF " OPERATION CHEFS DE GARE " © Maxppp - Sebastien JARRY

Un évènement France Bleu Lorraine, avec au programme :

DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021 : Les Moulins de Lorraine et de Seine - Les Moulins de Lorraine et de Seine proposent expérience unique en matière gustatif à travers de délicieuses recettes de madeleines. // Cocottes vertes - Œufs frais (élevage plein air), charcuteries et viande de porc, saucissons lorrains, jambon, viande pour grillades (en direct de l’élevage), et bien d’autres choses encore, au gré des productions locales, des saisons … et, bien sûr, de la nature ! // Boulangerie Gérard et fille - Dans cette boulangerie où l'on travaille en famille, tous les produits sont issus des villages alentour. La spécialité de la maison est le pain blanc au levain cuit au bois qui a reçu le label "qualité MOSL", garant des produits locaux de qualité

DU 11 AU 13 OCTOBRE 2021 : Ruchers des ducs de lorraine - Etienne Carter, apiculteur récoltant, vous propose différentes sortes de miels.

LE 11, 13 ET 14 OCTOBRE 2021 : Aux délices lorraines - Retrouvez les spécialités des experts pâtissiers tel que l'Ambassadeur (pâte sablée, compotée mirabelle, crème amande et pistache) ou encore le Paris - Metz (macarons crème acidulée, framboises).

DU 13 AU 15 OCTOBRE 2021 : Petit Veganne - Petit Veganne propose des alternatives végétales de qualité, idéales pour les personnes au mode de vie vegan, cruellement en manque de fromage.

LE 15 OCTOBRE 2021 : Douceurs - Confiserie artisanale : pâte de fruits, callisonade, caramel, nougat...

"Chefs en gare", un évènement France Bleu Lorraine, à retrouver dans notre émission de cuisine à partir du lundi 11 octobre à 10h.

