Chips de fromages

Idéales à l’apéritif ! Idéales dans une salade verte bien aromatisée ! Le seul inconvénient de cette recette : devoir en faire beaucoup car ces chips ont toujours beaucoup de succès ! A faire à la plancha ou à la poêle. Une fois bien sèches, ces chips se conservent parfaitement dans une boîte hermétique en fer ou un bocal en verre.

*Pour les réussir, le fromage doit impérativement être à T° ambiante depuis au moins 2 h et surtout doit être de belle qualité et pas trop « vieux ».

Par personne :

100g de fromage à pâte pressée ou chèvre ou brebis détaillés en petits morceaux (pas plus de 5 mm d’épaisseur)*

Chauffer poêle ou plancha et dessus déposer quelques morceaux de fromage. Laisser fondre puis, à l’aide s’une spatule les retourner. Les ôter alors qu’ils sont encore mous. Les déposer sur une assiette et les laisser durcir et refroidir.

Belle cuisine à tous, Régine