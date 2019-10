Choisir un café à utiliser dans les préparations culinaires

Bordeaux, France

Choisir son café pour la cuisine, c'est suivre aussi les saisons du café, sentir l'arôme de ce café, et l'imaginer dans des associations originales. Les torréfacteurs de café travaillent étroitement avec les Chefs cuisiniers, dans la métropole bordelaise, nombreux sont les torréfacteurs de café. Citons entre autres, l'Alchimiste, créé en 2014, par Arthur Audibert, les Cafés Régus et la famille Caunègre, des torréfacteurs reconnus de père en fils dans la région Bordelaise depuis 1936, ou encore Café Piha né en 2017, rue des Ayres à Bordeaux. Son histoire est singulière, celle de Pierre Guérin, un passionné de kitesurf qui chemin faisant ou vague glissante, arrive sur l’île nord de la Nouvelle Zélande, affronter des vents tout droit venus de Tasmanie. Pierre s’intègre à la vie locale, et se forme au métier de Barista. Ensuite, Pierre Guérin poursuit son engouement pour la torréfaction et se lance dans ce projet : Café Pitah.

Suivez les explications d'Anna Pédelaborde de l'Echoppe de la lune à Bordeaux, sur l'histoire du café à Bordeaux, Anna est spécialisée dans les marques alimentaires girondines. Copier

Anna Pedelaborde © Radio France - Isabelle Wagner

Le café en cuisine se choisit selon les désirs de recettes, comme le précise Anna Pédelaborde de l'Echoppe de la lune à Bordeaux. Vous pouvez imaginer par exemple un café différent selon une préparation salée ou sucrée, incorporer un café dans une purée, ou un café dans une mousse, préparée à l'aide d'un siphon et servie avec une huître pochée, c'est l'une des propositions du Chef Paul Gouzien du restaurant La Belle saison à Bordeaux Bastide.