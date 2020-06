Chou estival

Cette recette peut être servie avec du jambon cru ou du jambon cuit, du fromage, une purée de carottes. Si nécessaire, désépaissir les côtes des feuilles.

Par personne :

3 belles feuilles de chou lavées et égouttées.

Pour la farce,

3 tranches de pain rassis mises à tremper dans de l’eau et essorées

¼ d’oignon épluché

1 gousse d’ail épluchée

1c à s d’herbes aromatiques

2 p de sel, 1 p de poivre

½ c à c de beurre.

Pour la garniture,

¼ d’oignon épluché et émincé

½ gousse d’ail épluchée et émincée

2 carottes épluchées et coupées en rondelles

1 p de sel, 1 p de poivre

1 c à c de beurre.

Pour le décor,

1 noisette de beurre aromatisé aux herbes.

Faire bouillir de l’eau et y plonger les feuilles de chou, les laisser 1 mn puis les sortir et les laisser égoutter.

La farce. Hacher ensemble oignon, ail et herbes, mélanger avec le pain, le sel, le poivre puis amalgamer le beurre. Laisser reposer au moins 1 h puis la répartir entre les 3 feuilles et les plier en rouleau bords repliés. Chauffer le beurre prévu pour la garniture et faire dorer les rouleaux avec l’oignon et l’ail. Ajouter les carottes + 1 grand verre d’eau. Couvrir et enfourner sans préchauffage. Cuire 30 min Th 6 (180°). Décorer, servir chaud ou froid avec une vinaigrette.

Belle cuisine à tous, à demain, Régine