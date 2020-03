Christelle Record, éleveuse de Veau sous la Mère en Ariège

Une éleveuse qui travaille, seule, le veau sous la mère et qui a du faire sa place et ses preuves dans un monde très masculin! Christelle Record, une femme épatante , une battante ! Elle est installée en Ariège, à Baulou. Christelle est attentive au bien être de ses animaux et elle est en perpétuelle remise en question pour améliorer leurs conditions de vie sur sa ferme. Une femme seule, à la tête d’un troupeau de 40 vaches.

Le choix de la qualité , des convictions et beaucoup de travail pour Christelle

Amande, Radicelle, Lucie, Quetsche, Planète : ce sont quelques uns des noms des vaches dont s’occupe, au quotidien, Christelle Record sur sa ferme en Ariège. Elle a une petite activité de maraîchage, mais c'est son métier d'éleveuse qui est sa passion première. Un élevage pour la production de Veau sous la Mère Label Rouge. Elle commercialise une trentaine de veaux par an à un abatteur de Saint-Gaudens. Les produits partent au marché de Rungis .On les retrouve ensuite sur les meilleures tables parisiennes, mais on peut aussi goûter sa viande dans quelques restaurants de la région. Christelle, revient sur son parcours et sur son statut d’agricultrice... et de femme.

Parcours de l'une des rares éleveuses de Veau sous la mère : Christelle Record

Et notez que Christelle record a pour projet d'affiner ses fromages au foin!