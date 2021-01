Circuit court chez Boniface coquillages

Plongez dans l'univers marin de la famille Boniface à Perpignan. Bassins d’huîtres, poissonnerie et restaurant sont réunis dans un même lieu. Visite guidée dans une ambiance conviviale et iodée !

L'aventure de l'entreprise Boniface démarre en 1973 avec Christian Boniface sur l'étang de Leucate. Puis Olivier, le fils de Christian, s'investit à son tour dans ce métier de pêcheur et d'ostréiculteur. Il développe des points de vente sur Perpignan et ouvre un restaurant à Agrosud, baptisé la 7ème vague.

Aujourd'hui, la troisième génération de producteurs est là avec Clara et Adrien, les enfants d'Olivier et de Sandrine Boniface.

Restaurant, poissonnerie, plateaux de fruits de mer, l'offre est riche pour les gastronomes des produits de la mer. Chez Boniface coquillages, la qualité est une priorité : "Nous sommes passionnés par notre métier, l'affinage des coquillages. Calibrées, les huîtres sont mises à dégorger où un phénomène naturel de filtrage affine leur goût et les adoucit. Nous achetons ou pêchons tous les coquillages sur les lieux de productions et les retrempons dans nos viviers durant 48 heures minimum afin de leur garantir leur qualité et leur fraîcheur."

Sur l'étal de la poissonnerie, selon les arrivages de la pêche du jour, vous pourrez trouver des poissons d'étang ou de mer, le mulet, le loup, la daurade, le rouget, la sole, l'anguille, le turbot, la raie, le sar, le marbré, le pajot, la seiche, le poulpe, le congre, le homard, la langouste...

Depuis la crise sanitaire, Boniface coquillages développe la vente à emporter avec la nouvelle chef qui mitonne des petits plats exquis et la poissonnerie en ligne fait un carton avec une livraison possible dans les hauts-cantons !