Circuit Bleu, côté Saveurs : On cuisine ensemble : la recette du muffin des enfants

Chaque dimanche dans Circuit Bleu, Coté Saveurs : On cuisine ensemble, le chef Maxime de Luca cuisine une recette en compagnie d'un invité. Et en ce dimanche 10 octobre, ce sont plusieurs enfants qui sont les marmitons en herbe du jour, pour cuisiner un Muffin à la courgette, saumon et carotte.