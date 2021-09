Circuit Bleu, côté Saveurs : On cuisine ensemble : la recette du 03 octobre...

Cette semaine, c'est Élodie, de Jonchery-sur-Vesle, qui sera aux fourneaux accompagnée de notre Chef Maxime de Luca !

Si vous voulez cuisiner comme Élodie, voici la recette du

Magret de canard rôti aux figues un sablé de parmesan roquette et balsamique

Ingrédients pour 6 personnes

- 3 magrets

- 12 figues

- 100 gr de parmesan

- 250 gr de farine

- 100 gr de beurre

- 50 gr de pistache Vinaigre balsamique Roquette

- 70 gr de miel

- Sel, poivre

- 70 gr de beurre

Préparation :

Sablé

Au batteur mélanger le beurre et la farine, ajouter le parmesan râpé, l’œuf et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte, ensuite étaler sur le plan de travail avec un peu de farine et détailler des rectangles ou des ronds. Badigeonner d’une dorure à base d’œuf au pinceau. Cuire au four pendant 10 minutes jusqu’à l’obtention d’une couleur blonde.

Dégraisser les magrets de canard, assaisonner de chaque côté, faire des croix côté peau, pour qu’ils cuisent uniformément. Marquer en cuisson dans une poêle deux minutes sur chaque face. Débarrasser de la poêle et réserver.

Laver puis couper en 4 les figues et les faire cuire à la poêle des magrets avec l’huile d’olive et beurre. Saupoudrer de sucre et d’herbes de Provence. Laisser compotée 15 minutes.

Déposé les figues sur le sablé parmesan, et réserver.

Terminer la cuisson des magrets au four 15 minutes à 200°C.

Déglacer la poêle de cuisson avec un filet d’eau puis avec le vinaigre balsamique, et ajouter le miel et laisser réduire de moitié, monter au beurre au dernier moment.

Dressage :

Déposer, dans une assiette, le sablé et la compote de figue, puis les magrets escalopés. Entourer d’un cordon de sauce et d’un bouquet de roquette.

