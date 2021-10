Circuit Bleu, côté Saveurs : On cuisine ensemble : la recette du 10 octobre

Cette semaine, c'est Nathalie, de Jonchery-sur-Vesle, qui sera aux fourneaux accompagnée de notre chef Maxime de Luca ! Ce dernier lui propose de cuisiner un filet mignon de porc des Ardennes, sa mousseline de pomme de terre au Maroilles, jeunes carottes glacées et jus de viande.

Si vous voulez cuisiner ce plat à votre tour, voici les ingrédients et la recette, pour 6 personnes.

Ingrédients

Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de :

- 1 filet mignon de porc,

- 2 oignons,

- 1 botte de jeunes carottes,

- 500 ml de lait,

- eau,

- 1 dl de crème liquide,

- beurre,

- 100 grammes de Maroilles,

- huile d'olive.

Recette

Préparation

Réaliser une purée

Éplucher les pommes de terre puis les cuire dans du lait et de l'eau. Après 20 minutes de cuisson, les passer au moulin à légumes, crémer légèrement, assaisonner d'une parcelle de beurre et ajouter le Maroilles.

Laver et éplucher les carottes puis les cuire dans une grande quantité d'eau salée, puis réserver.

Parer le filet mignon de porc, retirer les chaînettes et les aponévroses, dégraisser au maximum afin d'obtenir un morceau de viande sans graisse.

Commencer la cuisson dans une poêle bien chaude, pour bien le colorer sur toutes les faces, 2 minutes. Ensuite, enfourner pendant 15 minutes à 220 degrés afin de conserver une cuisson rosée.

Dans une casserole, faire revenir l'oignon émincé puis ajouter une carotte et les parures de viande. Puis déglacer avec un alcool comme du ratafia ou bien du muscat et, enfin, recouvrir d'eau. Laisser cuire et filtrer à l'aide d'une passette et faire réduire de moitié puis monter au beurre.

Dressage

Déposer la mousseline, le filet mignon puis une salade de mâche légèrement assaisonnée.

Vous pourrez retrouver la prestation de Nathalie sur Facebook.

